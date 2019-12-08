Снигур сыграет против Бондаренко в финале квалификации турнира ITF в ОАЭ

Украинские теннисистки Дарья Снигур и Катерина Бондаренко сыграют в финале квалификации турнира ITF в ОАЭ. Они поспорят за выход в основную сетку турнира с призовым фондом $100,000, который проходит на хардовом покрытии.

В первом матче квалификации Дарья Снигур переиграла Марину Заневскую, бывшую украинку, которая сейчас выступает за Бельгию.

ITF Tour. Al Habtoor Tennis Challenge

Дубай (ОАЭ), 9–15 декабря

Квалификация. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) – Марина Заневская (Бельгия, 9) – 6:2, 6:3