Снигур проиграла нейтральной теннисистке на турнире в Дубае

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№136 WTA) завершила выступления на турнире ITF W100 в Дубае (ОАЭ).

В матче второго круга украинка проиграла «нейтральной» теннисистке Ксении Зайцевой (№410 WTA).

Дубай. Второй круг

Дарья Снигур (Украина) – Ксения Зайцева – 3:6, 2:6

Ранее Снигур обыграла еще одну «нейтральную» теннисистку Анастасию Захарову.

Отметим, что Дарья выигрывала турнир в Дубае в 2021 году.