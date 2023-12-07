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ITF
07 декабря 2023, 10:06 | Обновлено 07 декабря 2023, 10:08
291
1

Снигур проиграла нейтральной теннисистке на турнире в Дубае

Дарья остановилась во втором круге

07 декабря 2023, 10:06 | Обновлено 07 декабря 2023, 10:08
291
1
Снигур проиграла нейтральной теннисистке на турнире в Дубае
ITF. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№136 WTA) завершила выступления на турнире ITF W100 в Дубае (ОАЭ).

В матче второго круга украинка проиграла «нейтральной» теннисистке Ксении Зайцевой (№410 WTA).

Дубай. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Ксения Зайцева – 3:6, 2:6

Ранее Снигур обыграла еще одну «нейтральную» теннисистку Анастасию Захарову.

Отметим, что Дарья выигрывала турнир в Дубае в 2021 году.

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Дарья Снигур ITF Дубай
Источник Sport.ua
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Андрей Залищук
або злив спецом, або та зайцева під дією допінгу, іншого пояснення немає...
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