ITF07 декабря 2023, 10:06 | Обновлено 07 декабря 2023, 10:08
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Снигур проиграла нейтральной теннисистке на турнире в Дубае
Дарья остановилась во втором круге
07 декабря 2023, 10:06 | Обновлено 07 декабря 2023, 10:08
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (№136 WTA) завершила выступления на турнире ITF W100 в Дубае (ОАЭ).
В матче второго круга украинка проиграла «нейтральной» теннисистке Ксении Зайцевой (№410 WTA).
Дубай. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Ксения Зайцева – 3:6, 2:6
Ранее Снигур обыграла еще одну «нейтральную» теннисистку Анастасию Захарову.
Отметим, что Дарья выигрывала турнир в Дубае в 2021 году.
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