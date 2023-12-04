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  4. Снигур удачно стартовала в Дубае, впервые обыграв Захарову
ITF
04 декабря 2023, 13:27 |
469
0

Снигур удачно стартовала в Дубае, впервые обыграв Захарову

Дарья оказалась сильнее «нейтральной» теннисистки

04 декабря 2023, 13:27 |
469
0
Снигур удачно стартовала в Дубае, впервые обыграв Захарову
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№136 WTA) победно начала выступления на турнире ITF W100 в Дубае (ОАЭ).

В первом круге украинка обыграла Анастасию Захарову (№187 WTA).

Дубай. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Анастасия Захарова – 6:2, 6:4

Это была третья встреча теннисисток, украинка выигрывала впервые.

В следующем раунде Снигур сразится против Тимеа Бабош или теннисистки из квалификации.

Также отметим, что Катерина Володько пробилась в основу на этих соревновнаиях.

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Дарья Снигур ITF Дубай Анастасия Захарова
Источник Sport.ua
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