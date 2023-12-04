ITF04 декабря 2023, 13:27 |
469
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Снигур удачно стартовала в Дубае, впервые обыграв Захарову
Дарья оказалась сильнее «нейтральной» теннисистки
04 декабря 2023, 13:27 |
469
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (№136 WTA) победно начала выступления на турнире ITF W100 в Дубае (ОАЭ).
В первом круге украинка обыграла Анастасию Захарову (№187 WTA).
Дубай. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Анастасия Захарова – 6:2, 6:4
Это была третья встреча теннисисток, украинка выигрывала впервые.
В следующем раунде Снигур сразится против Тимеа Бабош или теннисистки из квалификации.
Также отметим, что Катерина Володько пробилась в основу на этих соревновнаиях.
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