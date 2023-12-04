Снигур удачно стартовала в Дубае, впервые обыграв Захарову

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№136 WTA) победно начала выступления на турнире ITF W100 в Дубае (ОАЭ).

В первом круге украинка обыграла Анастасию Захарову (№187 WTA).

Дубай. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) – Анастасия Захарова – 6:2, 6:4

Это была третья встреча теннисисток, украинка выигрывала впервые.

В следующем раунде Снигур сразится против Тимеа Бабош или теннисистки из квалификации.

Также отметим, что Катерина Володько пробилась в основу на этих соревновнаиях.