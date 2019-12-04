Козлова сыграет на турнире в Лиможе

Украинская теннисистка Катерина Козлова сыграет на турнире WTA с призовым фондом $115,000 в Лиможе (Франция).

Ранее Козлова только один раз принимала участие в Лиможе: в 2015 года она дошла до четвертьфинала.

Также на турнире могут сыграть три представительницы Топ-50 рейтинга WTA.