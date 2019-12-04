Ястремская – в заявке на турнир в Аделаиде

Рома как и был посредственным игроком так и остался. для форварда 3 гола в 16 матчах ну это не се...

18:13 — Муґунот Уух

т.е янгу оперировать с 16 и 12 можно, а мне нельзя? дискриминация какая-то

18:09 — digsum

Да, но в скобках тогда не результат действия над соседними числами

18:09 — digsum

(16-12)*1,2=4,8

18:06 — Муґунот Уух

сорри, (16-12)*1,25...и далее везде 1,25

18:06 — Муґунот Уух

нужен "результат каких-то действий двух рядом стоящих цифр"? да пожалуйста: (16-12)*1,2=5 и далее...