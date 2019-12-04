Ястремская – в заявке на турнир в Аделаиде

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская заявились на хардовый турнир серии Премьер, который пройдет в австралийском городе Аделаида.
Из первой десятки на соревнованиях примут участие Эшли Барти, Симона Халеп, Петра Квитова и Кики Бертенс.
Турнир в Аделаиде пройдет с 13 по 18 января, призовой фонд – $848,000. До этого Ястремская вместе с Элиной Свитолиной сыграют в Брисбене.
Источник — WTA
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