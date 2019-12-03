ВИДЕО. Удар Козловой попал в список лучших дроп-шотов года

Женская теннисная ассоциация опубликовала нарезку лучших дроп-шотов сезона.
В подборку попал и удар украинки Катерины Козловой, которая мастерски исполняет данный технический компонент.
Конкретно этот укороченный – из матча первого круга на турнире международной категории в Будапеште против шведки Йоханны Ларссон.
Источник — WTA
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