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ВИДЕО. Удар Козловой попал в список лучших дроп-шотов года

Катерина исполнила идеальный укороченный в матче против Йоханны Ларссон

  • 03.12.2019 23:25
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ВИДЕО. Удар Козловой попал в список лучших дроп-шотов года
© WTA. Катерина Козлова
Женская теннисная ассоциация опубликовала нарезку лучших дроп-шотов сезона.
 
В подборку попал и удар украинки Катерины Козловой, которая мастерски исполняет данный технический компонент.
 
Конкретно этот укороченный – из матча первого круга на турнире международной категории в Будапеште против шведки Йоханны Ларссон.
 

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Источник — WTA

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