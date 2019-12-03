ВИДЕО. Лучшие спасения матчболов в 2019 году

19:26 — Vovan78

Интересно вот они купили игрока который абсолютно не имеет опыта игры на европейской арене. Как ж...

19:24 — Alexey Antonenko

Что мертво умереть не может (с)

19:24 — kvlad200760

Я ж і каду що ти вумний як вутка,тільки крякать не вуміеш!!! Теж мені,ще один Спіноза!!!Ти жінці ...

19:23 — dedpixto

как показывает практика, в ДК успешно играют балканские футболисты, можно даже сказать, входят в ...

19:20 — kvlad200760

В составе сборной Бельгии U-19 он провел 7 матчей и забил 1 гол.- суперфорвард,майже Беседін!!! :...