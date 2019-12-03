ВИДЕО. Лучшие спасения матчболов в 2019 году

Женская теннисная ассоциация опубликовала нарезку лучших розыгрышей завершающего сезона, в которых были отыграны матчболы.
В ролике присутствуют фрагменты из матчей Элины Свитолиной, Даяны Ястремской и Марты Костюк. К сожалению, в большинстве случаев именно украинки не использовали свои шансы.
Источник — WTA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.