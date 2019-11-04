Главные цифры Свитолиной на Итоговом турнире WTA

В воскресенье, третьего ноября, первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграла последний матч сезона. И хотя в финале Итогового турнира WTA, который проходил в Шэньчжэне, украинка уступила первой ракетке мира Эшли Барти , сезон для Элины снова стал более чем успешным.

Детально о перипетиях турнира можно прочитать здесь , а в этой статье собраны главные цифры, связанные с выступлением украинки на турнире в Китае.

1. Финал в Шэньчжэне стал ПЕРВЫМ матчем за титул для Свитолиной в 2019 году.

2. Каждый поединок групповой стадии украинка выиграла в ДВУХ сетах. Последний раз это удавалось Серене Уильямс в 2013-м году.

3. ТРИ победы над представительницами топ-10 одержала Элина в Китае. Это ровно в ТРИ раза больше, чем за весь сезон до этого.

4. На соревнованиях в Шэньчжэне было ЧЕТЫРЕ снятия. Свитолина, несмотря на недолеченную травму колена, доиграла до конца все пять своих поединков.

5. С 2015 года Элина неизменно играет на Итоговых турнирах (первые два участия были на менее престижном в Чжухае). За ПЯТЬ лет она трижды выходила в финал.



WTA. Элина Свитолина

6. Благодаря выходу в финал Свитолина . Благодаря выходу в финал Свитолина завершит год на ШЕСТОЙ позиции в мировом рейтинге . Вот уже три года, как она держится в элите женского тенниса (2017 - 6, 2018 - 4).

7. СЕМЬ лет подряд Элина выигрывала турниры. Закончилась серия в Шэньчжэне, но не забываем, что в этому году был совершен прорыв на турнирах Grand Slam (два полуфинала).

8. Перед началом соревнований коэффициент на общую победу Свитолиной равнялся ВОСЬМИ, меньше верили только в Белинду Бенчич (12). А перед финалом букмекеры изначально отдавали украинке немного больше шансов на победу.

9. ДЕВЯТЬ финалов подряд не знала горечи поражений Элина до матча против Барти.

10. ДЕСЯТЬ подряд матчей выиграла украинка на Итоговом турнире (2017 - 1, 2018 - 5, 2019 - 4), пока ее не остановила австралийка.



WTA. Элина Свитолина WTA. Элина Свитолина

14. ЧЕТЫРНАДЦАТЬ очков пришлось взять Свитолиной, чтобы обыграть на тай-брейке Каролину Плишкову в первом матче. Это самый продолжительный тринадцатый гейм в карьере украинки.

16. ШЕСТНАДЦАТЬ эйсов подала Свитолина в полуфинале против Белинды Бенчич. Это абсолютный рекорд для Элины.

33. Четыре года подряд первая ракетка Украины выигрывает не менее ТРИДЦАТИ ТРЕХ матчей в сезоне на хардовых покрытиях.

1080. ТЫСЯЧА ВОСЕМЬДЕСЯТ очков сумела защитить Элина из прошлогодних 1500 за победу на турнире. На данный момент это более 20% всех рейтинговых очков украинки.