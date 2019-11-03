Свитолина получила самые большие призовые за карьеру

Сегодня Элина Свитолина в финале Итогового турнира WTA проиграла Эшли Барти – 4:6, 3:6.

Несмотря на поражение в финале, Свитолина заработала за турнир свои рекордные призовые за карьеру - 2,4 млн долларов.

До этого рекордными были призовые Свитолиной за победу в Итоговом турнире год назад – 2,36 млн долларов.

Тот факт, что Свитолина за выход в финал в этом году заработала больше, чем за победу в прошлом, обусловлен увеличением призового фонда Итогового турнира в два раза.