Рейтинг WTA. Рекорды Ястремской и Завацкой, шестое место Свитолиной

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг. После Итогового турнира в Шэньчжэне в первой десятке случилось несколько перестановок, наиболее важная для нас – плюс две позиции Элины Свитолиной. Таким образом, первая ракетка Украина завершит год на шестой позиции.
Лидирующая тройка осталась неизменной, в остальном изменения были в пределах одной позиции.
Важно отметить, что новый рейтинг немного отличается от того, каким мы ожидали его увидеть. Напомним, что в текущем сезоне Итоговые турниры поменяли местами и начисление очков для запасных участниц турнира в Шэньчжэне, которые ранее сыграли в Чжухае, оставалось загадкой. Предполагалось, что в рейтинг будет засчитано большее количество очков, но на деле все оказалось по-другому.
К примеру, финалистка Чжухая Кики Бертенс на малом Итоговом турнире заработала 440 очков, но в рейтинг ей засчитали 375 очков, добытых в Шэньчжэне. Такая же ситуация и с Софией Кенин: 125 очков за Шэньчжэнь вместо потенциальных 160 за Чжухай.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинок, то у нас официально есть два личных рекорда, о которых было известно ранее. Речь о Даяне Ястремской и Катарине Завацкой. К слову, Катарина сезон еще не закончила и может подняться еще выше. У остальных, в большей степени, результаты хуже, чем были раньше.
Украинки в топ-350 рейтинга WTA
Источник — Sport.ua
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