Рейтинг WTA. Рекорды Ястремской и Завацкой, шестое место Свитолиной

Лидирующая тройка осталась неизменной, в остальном изменения были в пределах одной позиции.

Важно отметить, что новый рейтинг немного отличается от того, каким мы ожидали его увидеть. Напомним, что в текущем сезоне Итоговые турниры поменяли местами и начисление очков для запасных участниц турнира в Шэньчжэне, которые ранее сыграли в Чжухае, оставалось загадкой. Предполагалось, что в рейтинг будет засчитано большее количество очков, но на деле все оказалось по-другому.

К примеру, финалистка Чжухая Кики Бертенс на малом Итоговом турнире заработала 440 очков, но в рейтинг ей засчитали 375 очков, добытых в Шэньчжэне. Такая же ситуация и с Софией Кенин: 125 очков за Шэньчжэнь вместо потенциальных 160 за Чжухай.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то у нас официально есть два личных рекорда, о которых было известно ранее. Речь о Даяне Ястремской и Катарине Завацкой. К слову, Катарина сезон еще не закончила и может подняться еще выше. У остальных, в большей степени, результаты хуже, чем были раньше.

Украинки в топ-350 рейтинга WTA