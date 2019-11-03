Свитолина завершит год шестой ракеткой мира

Украинская теннисистка Элина Свитолина закончит 2019 год в ранге шестой ракетки мира. Это стало известно после ее проигрыша в финальном матче Итогового турнира WTA.

Как бы там ни было, выход в финал позволил Свитолиной заработать 1080 очков в рейтинг. В прошлом году за победу она получила 1500 очков.

Добавим, что только раз Свитолина заканчивала год выше – в 2018-м году (4 место). В 2017-м она также была шестой.