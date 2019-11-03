Свитолина завершит год шестой ракеткой мира

Украинская теннисистка Элина Свитолина закончит 2019 год в ранге шестой ракетки мира. Это стало известно после ее проигрыша в финальном матче Итогового турнира WTA.
Отметим, что выигрыш в матче с лидером мирового рейтинга с Эшли Барти мог поднять украинку на четвертое место.
Как бы там ни было, выход в финал позволил Свитолиной заработать 1080 очков в рейтинг. В прошлом году за победу она получила 1500 очков.
Добавим, что только раз Свитолина заканчивала год выше – в 2018-м году (4 место). В 2017-м она также была шестой.
Источник — Sport.ua
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