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Свитолина завершит год шестой ракеткой мира

Украинка сумела защитить больше тысячи очков за прошлогоднюю победу на Итоговом турнире WTA

  • 03.11.2019 16:03
  • 2464 просмотра
  • 5 комментариев
Свитолина завершит год шестой ракеткой мира
© WTA. Элина Свитолина
Украинская теннисистка Элина Свитолина закончит 2019 год в ранге шестой ракетки мира. Это стало известно после ее проигрыша в финальном матче Итогового турнира WTA.
 
Отметим, что выигрыш в матче с лидером мирового рейтинга с Эшли Барти мог поднять украинку на четвертое место.
 
Как бы там ни было, выход в финал позволил Свитолиной заработать 1080 очков в рейтинг. В прошлом году за победу она получила 1500 очков.
 
Добавим, что только раз Свитолина заканчивала год выше – в 2018-м году (4 место). В 2017-м она также была шестой.
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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    ctrag-o9
      ctrag-o9, 03.11.2019 17:00
    -2
    nomad, 03.11.2019 16:44
    А в крыивках уже выросли чемпионы?
    Так у нас никогда и не было №1 в теннисе. Ты с боксом не путаешь? Вуйкованское...
    Ты, совок мусорный, лечи деменцию. кафельников с твоей фашистской педерации .
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    Владислав Антонов
      Владислав Антонов, 03.11.2019 16:57
    0
    Это нормально, жду от Элины много побед в 2020-м. И очередного попадания на Итоговый турнир.
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    andreypoltava234
    andreypoltava234, 03.11.2019 16:50
    -1
    nomad, 03.11.2019 16:44
    А в крыивках уже выросли чемпионы?
    Так у нас никогда и не было №1 в теннисе. Ты с боксом не путаешь? Вуйкованское...
    мокша..как это у вас не было?..какие-то были парашники первыми номерами раньше....
    Ссылка
    nomad
      nomad, 03.11.2019 16:44
    -3
    common_sense, 03.11.2019 16:35
    и это твой предел рашкованское. никогда ты не выиграешь ни одного тбш
    А в крыивках уже выросли чемпионы?
    Так у нас никогда и не было №1 в теннисе. Ты с боксом не путаешь? Вуйкованское...
    Ссылка
    common_sense
      common_sense, 03.11.2019 16:35
    -7
    и это твой предел рашкованское. никогда ты не выиграешь ни одного тбш
    Ссылка
    Владислав Антонов
      Владислав Антонов, 03.11.2019 16:57
    0
    Это нормально, жду от Элины много побед в 2020-м. И очередного попадания на Итоговый турнир.
    Ссылка
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