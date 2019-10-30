Кики Бертенс – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 31 октября, состоятся поединки третьего тура в Красной группе на Итоговом турнире WTA.
Соревнования одиночного разряда продолжит матч Кики Бертенс (Нидерланды, 9) – Белинда Бенчич (Швейцария, 7). Матч стартует после завершения поединка Эшли Барти – Петра Квитова. Ориентировочное время начала – 14:00 по Киеву.
Ранее девушки встречались 3 раза, побеждала только Бертенс.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.