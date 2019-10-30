Эшли Барти – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23:45 — Андрей Овчаренко

Я просто уже видел как он выходил на концовочку, очень норм отыграл тогда.

23:45 — Miroslav1981

Ну, что можно сказать.. обратись с жалобой в суд... приведи вот этот аргумент... и возможно этот ...

23:44 — Серж Пир

Это ты Палкину поясни, у него чемп должен очки выиграть Это его слова Все вопросы к ...

23:42 — JulikoB

Давай кротяра, вспоминай старую песню. Там у вас еще было про высоту травы, федерацию, болбои. :-...

23:41 — MaxUa

"Ну и в-восьмых надеюсь что я все-таки доживу до того времени когда в Украине отменят лимит на ле...

23:41 — jekаfunny

о , я о твоих бигудях заговорил ты сразу непроизвольно всмпонил мужа и заговорил о пососаке инте...