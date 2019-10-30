Эшли Барти – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 31 октября, состоятся поединки третьего тура в Красной группе на Итоговом турнире WTA.
Соревнования одиночного разряда продолжит матч Эшли Барти (Австралия, 1) – Петра Квитова (Чехия, 6). Время начала поединка – 12:30 по Киеву.
Ранее девушки встречались 6 раз, чешка выиграла 4 матча.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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