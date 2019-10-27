Молчанов выиграл парный финал турнира во Франции

32-летний украинский теннисист Денис Молчанов выиграл финал челленджера во Франции.
В финальном поединке украинец в паре с Андреем Василевским из Беларуси в двух сетах одолел итальянско-испанский дуэт Андреа Вавассори / Давид Вега-Эрнандес.
Брест. Финал
Денис Молчанов / Андрей Василевский – Андреа Вавассори / Давид Вега-Эрнандес – 6:3, 6:1
Ранее борьбу на турнире в Бресте завершил Илья Марченко, который выступал в одиночном разряде.
Источник — Sport.ua
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