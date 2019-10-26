Молчанов сыграет в парном финале турнира во Франции

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Заря не оставила шансов Ворскле, забив четыре гола в ворота полтавчан 18:56 — Юрий Бойко Леднев просто космос. Хорошо, что ушел из Динамо и не загубил талант 18:53 — Al Zolo ФФУ не даст львовским и полтавским вылететь-срочно расширив лигу 18:52 — Александр Пересадько Ворскла- слепые коты.Уровень области.Косовский-дно. 18:52 — ihor7003 Ай да Косовский, ай да еще одно бездарное динамовское сердце!!!

Олимпик — Днепр-1 — 3:2. Текстовая трансляция матча 18:55 — Honza Pepik Юрчук от мяча прячется. Это жесть, как команда может играть без вратаря. 18:50 — Al Zolo жесть.....команды без домашнего поля играют в самый приятный глазу футбол в Украине

Вест Хэм – Шеффилд Юнайтед – 1:1. Текстовая трансляция матча 18:52 — Андрей Овчаренко тайм, наверное Пеллегрини слишком добрый чувак, что такие фокусы проканывают с ним. 18:51 — Андрей Овчаренко Фигней отстрадали первый