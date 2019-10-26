Молчанов сыграет в парном финале турнира во Франции

Украинский теннисист Денис Молчанов прошел в финал челленджера во Франции.
В матче 1/2 финала украинец в паре с Андреем Василевским из Беларуси одолел словацко-чешский дуэт Игор Зеленай / Роман Ебавы.
Брест. 1/2 финала
Денис Молчанов / Андрей Василевский – Игор Зеленай / Роман Ебавы – 5:7, 6:3, 10-7
В финале Молчанов и Василевский сразятся с итальянско-испанским тандемом Андреа Вавассори / Давид Вега-Эрнандес.
Ранее борьбу на турнире в Бресте завершил Илья Марченко, который выступал в одиночном разряде.
Источник — Sport.ua
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