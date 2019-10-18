ДОЛГОПОЛОВ: «Уже могу играть больше 2 часов. Скоро увидимся на корте»

«Готовимся, тренируемся. Надеюсь, что новый сезон начну в Дохе. Потом полечу в Австралию играть. Пока все продвигается хорошо. Уже каждый день тренируюсь, больше 2 часов могу играть. Поэтому, надеюсь, скоро увидимся на корте», – сказал Долгополов в интервью «UA: Перший».

Напомним, Александр последний раз играл в ATP-туре в мае 2018 года.