Войти или Зарегистрироваться

Люксембург. Кристина Плишкова и Моника Пуиг подали на двоих 42 эйса

Чешка не отдала ни одной подачи, но все же проиграла

  • 17.10.2019 18:05
  • 325 просмотров
  • 2 комментария
Люксембург. Кристина Плишкова и Моника Пуиг подали на двоих 42 эйса
© WTA. Моника Пуиг
В сумасшедшем матче второго круга на турнире WTA международной серии в Люксембурге Моника Пуиг (№84 WTA) обыграла Кристину Плишкову (№70 WTA).
 
Люксембург. Второй круг
Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – Кристина Плишкова (Чехия) – 7:6(5), 3:6, 7:6(6)
 
Отметим, что Плишкова ни разу за матч не отдала своей подачи, проиграв два сета на тай-брейках. При этом у Пуиг суммарно было 16 брейкпоинтов и ни один из них она не реализовала.
 
Еще более поражает показатель эйсов. У пуэрториканки их 14, у чешки – 28. Вы удивитесь, но однажды Кристина уже играла подобный матч против Моники. Во втором раунде Australian Open-2016 Плишкова также проиграла (6:4, 6:7, 7:9 - 5 матчболов упущено), подав за матч 31 эйс. 
 
Оба показателя Кристины Плишковой по количеству эйсов входят в топ-2 за все время, когда ведется статистика WTA.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 17.10.2019 18:25
    0
    Запахло глодом.
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 17.10.2019 18:10
    +2
    Кристина Карлович та Моніка Існер
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 17.10.2019 18:10
    +2
    Кристина Карлович та Моніка Існер
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 17.10.2019 18:25
    0
    Запахло глодом.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности