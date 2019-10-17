Люксембург. Кристина Плишкова и Моника Пуиг подали на двоих 42 эйса

В сумасшедшем матче второго круга на турнире WTA международной серии в Люксембурге Моника Пуиг (№84 WTA) обыграла Кристину Плишкову (№70 WTA).

Люксембург. Второй круг

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – Кристина Плишкова (Чехия) – 7:6(5), 3:6, 7:6(6)

Отметим, что Плишкова ни разу за матч не отдала своей подачи, проиграв два сета на тай-брейках. При этом у Пуиг суммарно было 16 брейкпоинтов и ни один из них она не реализовала.

Еще более поражает показатель эйсов. У пуэрториканки их 14, у чешки – 28. Вы удивитесь, но однажды Кристина уже играла подобный матч против Моники. Во втором раунде Australian Open-2016 Плишкова также проиграла (6:4, 6:7, 7:9 - 5 матчболов упущено), подав за матч 31 эйс.

Оба показателя Кристины Плишковой по количеству эйсов входят в топ-2 за все время, когда ведется статистика WTA.