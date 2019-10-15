Войти или Зарегистрироваться

Санта-Барбара по-люксембургски. У Мертенс три раза сменилась соперница

После снятия Катерина Козловой, бельгийке уже третий раз меняют лаки-лузера

  • 15.10.2019 19:38
  • 287 просмотров
  • 0 комментариев
Санта-Барбара по-люксембургски. У Мертенс три раза сменилась соперница
© WTA. Элиза Мертенс
Довольно забавная ситуация приключилась на турнире WTA международной серии, который на этой неделе проходит в Люксембурге.
 
Лидер посева бельгийка Элиза Мертенс в первом круге должна была сразится с Катериной Козловой, но украинка снялась через травму левой ноги, полученной в недавнем матче против Кори Гауфф.
 
По правилам Козлову заменила теннисистка, которая проиграла финал отборочного турнира, так называемый лаки-лузер. Ею стала еще одна бельгийка Исалин Бонавантюр, которая вскоре также снялась через травму левого плеча.
 
Третьей соперницей Мертенс должна была стать швейцарка Штефани Фёгеле, на отказе которой 17-летняя украинка Марта Костюк прошла в основную сетку. Но Фёгеле отказалась и от этого матча. Ее беспокоили боли в области живота и после медицинского обследования она отозвала свою кандидатуру.
 
В итоге четвертой по счету оппонеткой для Мертенс стала Бибиана Схофс из Нидерландов.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности