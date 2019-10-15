Санта-Барбара по-люксембургски. У Мертенс три раза сменилась соперница

Довольно забавная ситуация приключилась на турнире WTA международной серии, который на этой неделе проходит в Люксембурге.

По правилам Козлову заменила теннисистка, которая проиграла финал отборочного турнира, так называемый лаки-лузер. Ею стала еще одна бельгийка Исалин Бонавантюр, которая вскоре также снялась через травму левого плеча.

Третьей соперницей Мертенс должна была стать швейцарка Штефани Фёгеле, на отказе которой 17-летняя украинка Марта Костюк прошла в основную сетку . Но Фёгеле отказалась и от этого матча. Ее беспокоили боли в области живота и после медицинского обследования она отозвала свою кандидатуру.

В итоге четвертой по счету оппонеткой для Мертенс стала Бибиана Схофс из Нидерландов.