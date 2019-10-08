Квитова отказалась от участия на Кубке Кремля

Седьмая ракетка мира Петра Квитова из Чехии отказалась от участия на Кубке Кремля.
«Петра Квитова, которая отобралась на Итоговый турнир, решила взять паузу и не играть. Соответственно в сетку попал следующий игрок из листа ожидания», – сообщил вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко.
Отметим, что Квитова снялась и с турнира в Линце, который стартовал на этой неделе.
Кубок Кремля пройдет с 14 по 20 октября. Именно там станут известны имена двух последних теннисисток, которые попадут на Итоговый турнир. На данный момент на две путевки претендуют Элина Свитолина, Кики Бертенс и Белинда Бенчич.
Источник — РИА Новости
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.