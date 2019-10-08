Квитова отказалась от участия на Кубке Кремля

Седьмая ракетка мира Петра Квитова из Чехии отказалась от участия на Кубке Кремля.

«Петра Квитова, которая отобралась на Итоговый турнир, решила взять паузу и не играть. Соответственно в сетку попал следующий игрок из листа ожидания», – сообщил вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко.

Отметим, что Квитова снялась и с турнира в Линце, который стартовал на этой неделе.