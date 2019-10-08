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Квитова отказалась от участия на Кубке Кремля

Чешская теннисистка взяла паузу до Итогового турнира

  • 08.10.2019 18:27
  • 1322 просмотра
  • 4 комментария
Квитова отказалась от участия на Кубке Кремля
© WTA. Петра Квитова
Седьмая ракетка мира Петра Квитова из Чехии отказалась от участия на Кубке Кремля.
 
«Петра Квитова, которая отобралась на Итоговый турнир, решила взять паузу и не играть. Соответственно в сетку попал следующий игрок из листа ожидания», – сообщил вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко.
 
Отметим, что Квитова снялась и с турнира в Линце, который стартовал на этой неделе.
 
Кубок Кремля пройдет с 14 по 20 октября. Именно там станут известны имена двух последних теннисисток, которые попадут на Итоговый турнир. На данный момент на две путевки претендуют Элина Свитолина, Кики Бертенс и Белинда Бенчич.
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Источник — РИА Новости

(2 голоса)

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Комментарии
    Zport.
      Zport., 08.10.2019 19:06
    0
    «УАФ– М а ф і я!» , 08.10.2019 18:31
    Респект и уважуха!
    На самом деле она и с австрийского турнира снялась. Явно травма
    Ссылка
    Сашко Шевченко
    online
      Сашко Шевченко, 08.10.2019 18:49
    +2
    «УАФ– М а ф і я!» , 08.10.2019 18:31
    Респект и уважуха!
    Причина отказа не указана,так что уважуха по политическим мотивам тоже как бы под вопросом. А вдруг она ногу подвернула?Уважуха тоже пострадает?))
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 08.10.2019 18:44
    -1
    Чекаю новину зі словом "ОТКАЗАЛАСЬ", з іншим прізвищем
    Ссылка
    «УАФ– М а ф і я!»
    online
      «УАФ– М а ф і я!» , 08.10.2019 18:31
    0
    Респект и уважуха!
    Ссылка
    Сашко Шевченко
    online
      Сашко Шевченко, 08.10.2019 18:49
    +2
    «УАФ– М а ф і я!» , 08.10.2019 18:31
    Респект и уважуха!
    Причина отказа не указана,так что уважуха по политическим мотивам тоже как бы под вопросом. А вдруг она ногу подвернула?Уважуха тоже пострадает?))
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 08.10.2019 19:06
    0
    «УАФ– М а ф і я!» , 08.10.2019 18:31
    Респект и уважуха!
    На самом деле она и с австрийского турнира снялась. Явно травма
    Ссылка
    «УАФ– М а ф і я!»
    online
      «УАФ– М а ф і я!» , 08.10.2019 18:31
    0
    Респект и уважуха!
    Ссылка
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