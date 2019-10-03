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Элина Свитолина – Кики Бертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Пекине

  • 03.10.2019 18:47
  • 1495 просмотров
  • 2 комментария
Элина Свитолина – Кики Бертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Элина Свитолина
В пятницу, 4 октября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№3 WTA) сыграет еще один матч на обязательном Премьере в Пекине.
 
В поединке 1/4 финала украинка встретится с Кики Бертенс из Нидерландов (№8 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте «Lotus» после матча ATP Хачанов - Фоньини. Ориентировочное время начала матча – 09:30 по Киеву.
 
Путь на турнире
Стадия  Свитолина       Бертенс
1-й круг  Севастова (6-7 6-1 6-2) №18 WTA      Векич (3-6 6-1 7-6) №22 WTA
2-й круг  Ван Яфань (7-6 7-6) №49 WTA    Ястремская (7-6 6-3) №26 WTA
3-й круг  Кенин (6-3 6-7 6-3) №28 WTA  Херцог (7-6 2-6 6-3) №51 WTA
 
Ранее девушки встречались 3 раза, украинка выиграла дважды.
 
В 1/2 финала победительница матча сразится против Эшли Барти (№1 WTA) или Петры Квитовой (№7 WTA)
 
 
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    akush777
    online
      akush777, 03.10.2019 19:24
    +1
    Элина ...вынеси эту кикимору!
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    Kanarejka
      Kanarejka, 03.10.2019 19:07
    0
    Кенин 16, а не 28 (в описании путь на турнир)
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    akush777
    online
      akush777, 03.10.2019 19:24
    +1
    Элина ...вынеси эту кикимору!
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 03.10.2019 19:07
    0
    Кенин 16, а не 28 (в описании путь на турнир)
    Ссылка
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