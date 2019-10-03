Элина Свитолина – Кики Бертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 4 октября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№3 WTA) сыграет еще один матч на обязательном Премьере в Пекине.
В поединке 1/4 финала украинка встретится с Кики Бертенс из Нидерландов (№8 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте «Lotus» после матча ATP Хачанов - Фоньини. Ориентировочное время начала матча – 09:30 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Бертенс
|1-й круг
|Севастова (6-7 6-1 6-2) №18 WTA
|Векич (3-6 6-1 7-6) №22 WTA
|2-й круг
|Ван Яфань (7-6 7-6) №49 WTA
|Ястремская (7-6 6-3) №26 WTA
|3-й круг
|Кенин (6-3 6-7 6-3) №28 WTA
|Херцог (7-6 2-6 6-3) №51 WTA
Ранее девушки встречались 3 раза, украинка выиграла дважды.
В 1/2 финала победительница матча сразится против Эшли Барти (№1 WTA) или Петры Квитовой (№7 WTA)
Источник — Sport.ua
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