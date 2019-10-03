Элина Свитолина – Кики Бертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19:31 — Леха Аксютенко

Те новости, которые ты озвучил, я встречал только из общих источников, так, что не вижу причин их...

19:29 — Леха Аксютенко

И к слову - не начинать с 1/4, а не встречаться, по возможности, между собой, до четвертьфинала. ...

19:28 — p_s_l

Это, конечно, замечательно, только есть одно "но": после 1/8 кубок лишится значительной части ауд...

19:25 — jekаfunny

Так я уже доказал )

19:25 — Леха Аксютенко

За то что они в УПЛ, а значит, изначально, сильнее.