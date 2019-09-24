Даяна Ястремская – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Офигеть касорла. После таких травм и играет. Браво Сантьяго

Такое чувство или ничья,или снова проиграют

Бук взорвал Боинг на расстоянии 10 км со скоростью 500 км/час, аеропорт в Мариуполе должен быть м...

22:52 — fedd1979

Навіть сет взяти у сербів й у другому потягатись - дорого коштує. Аби в такому руслі наг\ша збірн...

22:43 — movkli

ут-1 в своем репертуаре 6 розыгрышей не показали второго сета из-за рекламы - с тех пор и полетел...

22:40 — dudigo78

на жаль, але лафа закінчилась. Тим не менше наші і так молодці. 1/4 тут нас ніхто не чекав. І реа...

22:40 — Attila Hun

Когда у Атанасиевича подача летит, то мало кто её может принять. Другое дело, что так подавать ст...