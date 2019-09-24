Даяна Ястремская – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 25 сентября, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№27 WTA) сыграет третий матч на турнире серии Премьер 5 в Ухане.
В третьем круге украинка встретится с Каролиной Плишковой из Чехии (№2 WTA). Встреча состоится первым запуском вечерней сессии на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – не ранее 14:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Ястремская
|Кар. Плишкова
|1-й круг
|Томлянович (7-6 6-2) №49 WTA
|-
|2-й круг
|Макхэйл (6-3 7-6) №104 WTA
|Анисимова (6-3 6-3) №29 WTA
Ранее девушки встречались один раз, победила чешка, уйдя с матчболов в Мадриде-2019.
В 1/4 финала победительница матча сразится против Петры Квитовой (№7 WTA) или Слоан Стивенс (№15 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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