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Ухань. Определилась соперница Ястремской по третьему кругу

Украинка сыграет с Каролиной Плишковой

  • 24.09.2019 17:38
  • 725 просмотров
  • 1 комментарий
Ухань. Определилась соперница Ястремской по третьему кругу
© Jimmie48 Photography. Каролина Плишкова

Ранее Даяна Ястремская вышла в третий раунд турнира WTA в Ухане, обыграв Кристину Макхэйл – 6:3, 7:6 (7).

Теперь же определилась соперница Ястремской по матчу третьего круга. Ею станет вторая ракетка мира Каролина Плишкова.

Чешка в своем матче второго раунда в двух сетах разобралась с Амандой Анисимовой из США. Матч продолжался 1 час и 10 минут.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 24.09.2019 17:44
    +1
    І Бенчич давай, до свіданя!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 24.09.2019 17:44
    +1
    І Бенчич давай, до свіданя!
    Ссылка
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