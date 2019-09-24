Ухань. Определилась соперница Ястремской по третьему кругу

Ранее Даяна Ястремская вышла в третий раунд турнира WTA в Ухане, обыграв Кристину Макхэйл – 6:3, 7:6 (7).

Теперь же определилась соперница Ястремской по матчу третьего круга. Ею станет вторая ракетка мира Каролина Плишкова.

Чешка в своем матче второго раунда в двух сетах разобралась с Амандой Анисимовой из США. Матч продолжался 1 час и 10 минут.