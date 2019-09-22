БОНДАРЕНКО: «Много смотрела теннис и поняла, что хочу еще играть»

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко рассказала, почему возвращается в Тур после годичной паузы, вызванной рождением второго ребенка.

- Решила вернуться, потому что пока была беременна, много смотрела теннис и поняла, что хочу еще играть. И не просто хочу, но могу и буду. Я люблю теннис и ощущение на корте после победы. Это чувство сложно описать, но многие именно поэтому и возвращаются.

- Ты «заморозила» свой одиночный рейтинг на 82-й позиции. Расскажи какие сейчас правила по использованию этого рейтинга. Сколько турниров доступно?

- Если игрок возвращается ранее, чем через год после остановки, то может использовать такой рейтинг на восьми турнирах, если позже, то на двенадцати. В моей ситуации будут доступны двенадцать турниров, из них по два - Большой Шлем и Premier Mandatory.

- Первый турнир ты сыграешь в Ташкенте, а есть уже примерный план соревнований, где хочешь выступить?

- После Ташкента летим в Пекин, там я сыграю в паре с Александрой Крунич. Если попаду, то еще планирую сыграть одиночку в Тяньцзине, а затем уже Австралия в новом году.