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БОНДАРЕНКО: «Много смотрела теннис и поняла, что хочу еще играть»

Украинская теннисистка – о возвращении в Тур после второй беременности

  • 22.09.2019 11:15
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БОНДАРЕНКО: «Много смотрела теннис и поняла, что хочу еще играть»
© Jimmie48 Photography. Катерина Бондаренко
Украинская теннисистка Катерина Бондаренко рассказала, почему возвращается в Тур после годичной паузы, вызванной рождением второго ребенка.
 
- Решила вернуться, потому что пока была беременна, много смотрела теннис и поняла, что хочу еще играть. И не просто хочу, но могу и буду. Я люблю теннис и ощущение на корте после победы. Это чувство сложно описать, но многие именно поэтому и возвращаются.
 
- Ты «заморозила» свой одиночный рейтинг на 82-й позиции. Расскажи какие сейчас правила по использованию этого рейтинга. Сколько турниров доступно?
- Если игрок возвращается ранее, чем через год после остановки, то может использовать такой рейтинг на восьми турнирах, если позже, то на двенадцати. В моей ситуации будут доступны двенадцать турниров, из них по два - Большой Шлем и Premier Mandatory.
 
- Первый турнир ты сыграешь в Ташкенте, а есть уже примерный план соревнований, где хочешь выступить?
- После Ташкента летим в Пекин, там я сыграю в паре с Александрой Крунич. Если попаду, то еще планирую сыграть одиночку в Тяньцзине, а затем уже Австралия в новом году.
 
Напомним, Катерина Бондаренко на следующей неделе стартует на турнире в Ташкенте матчем против Грет Миннен из Бельгии.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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