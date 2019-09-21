Ташкент. Бондаренко и Завацкая узнали соперниц

Украинские теннисистки Катарина Завацкая и Катерина Бондаренко узнали первых соперниц на турнире WTA международной серии в Ташкенте (Узбекистан).
Бондаренко, которая возвращается после рождения второго ребенка, на старте турнира сразится против Грет Миннен из Бельгии (№122 WTA).
Завацкая (№139 WTA) в первом круге сыграет против Алены Остапенко из Латвии (№74 WTA).
Соревнования в Ташкенте начнутся 23 сентября, призовой фонд турнира – $250,000.
Источник — Sport.ua
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