Молчанов проиграл парный матч на турнире в французском Меце

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Шахтер Донецк - Ман Сити 00:08 — bomasiua Це завдячуйте Павелкові і його команді хоочуть пополізувати футбол а насправді хочуть навязати ш...

ПСЖ разгромил Реал 00:07 — kot-7 Как то уже буднично эти поражения смотрятся, без желания, пешком, полузащита вообще вперед не игр...