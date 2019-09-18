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Молчанов проиграл парный матч на турнире в французском Меце

Напарником украинского теннисиста был Артем Ситак из Новой Зеландии

  • 18.09.2019 23:38
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Молчанов проиграл парный матч на турнире в французском Меце
© БТУ. Денис Молчанов
Украинский теннисист Денис Молчанов проиграл парный матч в первом же круге турнира АТР 250 в Меце, Франция.
 
Напарником украинского теннисиста был Артем Ситак из Новой Зеландии. В первом раунде они провели проиграли поединок против четвертых сеяных, дуэта Айсам Куреши (Пакистан) / Сантьяго Гонсалес (Мексика)
 
ATP Tour. Мец (Франция). Парный разряд. 1-й круг
 
Денис Молчанов (Украина) / Артем Ситак (Новая Зеландия) – Айсам Куреши (Пакистан) / Сантьяго Гонсалес (Мексика) [4] – 6:4, 5:7, [9:11]
 
На минувших выходных Денис Молчанов в составе сборной Украины играл в матчевой встрече Кубка Дэвиса против Венгрии (2:3).
 
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Источник — Sport.ua

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