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В доигрывании Украина проиграла Венгрии матч Кубка Дэвиса

В возобновленном поединке Илья Марченко не сумел устоять против Аттилы Балажа

  • 16.09.2019 12:29
  • 1062 просмотра
  • 4 комментария
В доигрывании Украина проиграла Венгрии матч Кубка Дэвиса
© Sport.ua. Андрей Медведев и Илья Марченко
Завершился решающий матч противостояния между мужскими командами Венгрии и Украины в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.
 
На открытые грунтовые корты Будапешта вышли Илья Марченко и Аттила Балаж. В воскресенье, 15 августа, матч был начат, однако во время второго сета игру прервали из-за темноты (при счете 6:4, 5:5 в пользу венгра).
 
Доигрывание состоялось в понедельник, 16 сентября, в 12:00. Венгр сразу же сделал брейк, а потом удержал свою подачу и выиграл матч со счетом 6:4, 7:5. Таким образом, Украина проиграла Венгрии матч Кубка Дэвиса со счетом 2:3.
 
Кубок Дэвиса 2019. Европа / Африка. Группа 1
 
Венгрия – Украина – 3:2
 
5-й матч. Аттила Балаж – Илья Марченко – 6:4, 7:5.
 
 
Нереализованный сет-бот Марченко (второй сет, 15.09, при счете 4:5 на подаче Балажа).
 

Фотогалерея матча

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Владислав Ткаченко
      Владислав Ткаченко, 16.09.2019 12:48
    0
    Марченко нулевой был и остался
    Ссылка
    palpal
    palpal, 16.09.2019 12:41
    0
    В заметке тай убрать, брейк оставить
    Ссылка
    Петро
      Петро, 16.09.2019 12:41
    0
    Не пойму кому вообще нужен этот кубок Дэвиса
    Зачем тратить время
    Ссылка
    Tka4enko_855
      Tka4enko_855, 16.09.2019 12:32
    +1
    Все через жопу от организации матча до самой игры.
    Ссылка
    Tka4enko_855
      Tka4enko_855, 16.09.2019 12:32
    +1
    Все через жопу от организации матча до самой игры.
    Ссылка
    Владислав Ткаченко
      Владислав Ткаченко, 16.09.2019 12:48
    0
    Марченко нулевой был и остался
    Ссылка
    palpal
    palpal, 16.09.2019 12:41
    0
    В заметке тай убрать, брейк оставить
    Ссылка
    Петро
      Петро, 16.09.2019 12:41
    0
    Не пойму кому вообще нужен этот кубок Дэвиса
    Зачем тратить время
    Ссылка
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