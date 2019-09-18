ФОТО. Вондроушова перенесла операцию и пропустит остаток сезона

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова сообщила о том, что пропустит остаток сезона.
20-летняя теннисистка перенесла операцию на запястье рабочей руки (Вондроушова - левша) и до конца года на кортах не появится.
Напомним, Маркета в этом году сенсационно вышла в финале Ролан Гаррос, где проиграла австралийке Эшли Барти, а также дебютировала в топ-15 мирового рейтинга. Последний раз Вондроушова появлялась на корте еще во время Уимблдона.
Источник — Instagram
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