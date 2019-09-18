ФОТО. Вондроушова перенесла операцию и пропустит остаток сезона

18:05 — chackk

Две дешёвые безмозглые колоборантки

18:04 — chackk

Теннисные курвы...пожелаю им только ,чтоб они об этой поездки крупно пожалели....миротворец по н...

18:03 — svv72

Кубок какого кремеля? Травму лечи. Стыдно будет падать на колени в кремеле. Срану позорить.

18:00 — chackk

Две козы вышли на "трассу".....минус моей поваги до них