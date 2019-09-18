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ФОТО. Вондроушова перенесла операцию и пропустит остаток сезона

Чешская теннисистка в 2019-м году не сыграет

  • 18.09.2019 17:28
  • 391 просмотр
  • 2 комментария
ФОТО. Вондроушова перенесла операцию и пропустит остаток сезона
© WTA. Маркета Вондроушова
Чешская теннисистка Маркета Вондроушова сообщила о том, что пропустит остаток сезона.
 
20-летняя теннисистка перенесла операцию на запястье рабочей руки (Вондроушова - левша) и до конца года на кортах не появится.
 
Напомним, Маркета в этом году сенсационно вышла в финале Ролан Гаррос, где проиграла австралийке Эшли Барти, а также дебютировала в топ-15 мирового рейтинга. Последний раз Вондроушова появлялась на корте еще во время Уимблдона.
 
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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Morfeo1
    Morfeo1, 18.09.2019 18:03
    0
    Здоровья тебе.
    Ссылка
    olya403
      olya403, 18.09.2019 17:53
    0
    Шкода. Дуже талановита дівчина, але така травматична
    Ссылка
    Morfeo1
    Morfeo1, 18.09.2019 18:03
    0
    Здоровья тебе.
    Ссылка
    olya403
      olya403, 18.09.2019 17:53
    0
    Шкода. Дуже талановита дівчина, але така травматична
    Ссылка
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