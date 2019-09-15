Чжэнчжоу. Плишкова в финале обыграла Мартич

Чешская теннисистка Каролина Плишкова стала победительницей турнира в Чжэнчжоу (Китай). В финале она одержала победу в двух сетах над представительницей Хорватии Петрой Мартич со счётом 6:3, 6:2.

Чешка выиграла четвертый титул в сезоне и стала лидером WTA по этому показателю. Всего для нее это 15-й трофей в карьере. Плишкова получит за победу $ 267 900 призовых, финалистке достанется $ 143 060.

В рейтинге WTA Плишкова располагается на второй позиции, Мартич занимает 23-е место.