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Чжэнчжоу. Плишкова в финале обыграла Мартич

Для чешской теннисистки это четвертый титул в сезоне

  • 15.09.2019 17:09
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Чжэнчжоу. Плишкова в финале обыграла Мартич
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Чешская теннисистка Каролина Плишкова стала победительницей турнира в Чжэнчжоу (Китай). В финале она одержала победу в двух сетах над представительницей Хорватии Петрой Мартич со счётом 6:3, 6:2. 
 
Чешка выиграла четвертый титул в сезоне и стала лидером WTA по этому показателю. Всего для нее это 15-й трофей в карьере. Плишкова получит за победу $ 267 900 призовых, финалистке достанется $ 143 060. 
 
В рейтинге WTA Плишкова располагается на второй позиции, Мартич занимает 23-е место.
 
 
 
 
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Источник — Sport.ua

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