Чжэнчжоу. Плишкова в финале обыграла Мартич

Чешская теннисистка Каролина Плишкова стала победительницей турнира в Чжэнчжоу (Китай). В финале она одержала победу в двух сетах над представительницей Хорватии Петрой Мартич со счётом 6:3, 6:2.
Чешка выиграла четвертый титул в сезоне и стала лидером WTA по этому показателю. Всего для нее это 15-й трофей в карьере. Плишкова получит за победу $ 267 900 призовых, финалистке достанется $ 143 060.
В рейтинге WTA Плишкова располагается на второй позиции, Мартич занимает 23-е место.
Напомним, что украинка Элина Свитолина в четвертьфинале этого турнира уступила Кристине Младенович.
.@KaPliskova claims the opener, 6-3 💪@ZhengzhouOpen pic.twitter.com/DJkGFAtxK5— WTA (@WTA) 15 сентября 2019 г.
Источник — Sport.ua
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