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Ольга Савчук заменила тренера Каролины Плишковой

Вторая ракетка мира будет тренироваться под руководством украинки до конца недели

  • 12.09.2019 12:22
  • 1173 просмотра
  • 2 комментария
Ольга Савчук заменила тренера Каролины Плишковой
© Twitter
Бывшая украинская теннисистка Ольга Савчук выступила тренером второй ракетки мира Каролины Плишковой на турнире в китайском Наньчане.
 
Сообщается, что украинка на неделю заменила основного тренера чешки Кончиту Мартинес, получившую неделю отдыха после US Open.
 
Отметим, что Савчук, которая год назад завершила профессиональную карьеру, находится в дружественных отношениях с сестрами Каролиной и Кристиной Плишковыми, тренирует Надежду Киченок, а также является комментатором WTA TV и менеджером женской сборной Украины.
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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    andrumaxx
      andrumaxx, 12.09.2019 12:51
    +1
    так це ж на тиждень
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 12.09.2019 12:43
    -1
    Доброго ранку, називається. А як же робота в Нац збірній
    Ссылка
    andrumaxx
      andrumaxx, 12.09.2019 12:51
    +1
    так це ж на тиждень
    Ссылка
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