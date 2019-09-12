Ольга Савчук заменила тренера Каролины Плишковой

Бывшая украинская теннисистка Ольга Савчук выступила тренером второй ракетки мира Каролины Плишковой на турнире в китайском Наньчане.
Сообщается, что украинка на неделю заменила основного тренера чешки Кончиту Мартинес, получившую неделю отдыха после US Open.
Отметим, что Савчук, которая год назад завершила профессиональную карьеру, находится в дружественных отношениях с сестрами Каролиной и Кристиной Плишковыми, тренирует Надежду Киченок, а также является комментатором WTA TV и менеджером женской сборной Украины.
Источник — Twitter
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