Ольга Савчук заменила тренера Каролины Плишковой

Последние комментарии

Сборная Украины совершила камбэк в товарищеском матче против Нигерии 13:11 — SEMIRAMID Згинь зимняя ветошь на архивной полке!

Андрей ШЕВЧЕНКО: «В Европе мало таких сборных, как Нигерия» 13:08 — SEMIRAMID Твоё существование - это полный бред и ошибка природы! Врачи здесь бессильны! 13:06 — SEMIRAMID Неудивительно, что благодаря такому олпорнику как Степаненко Шахтёр проиграл Баварии 0:7, МанСити... 13:01 — SEMIRAMID Про какую мощность Нигерии говорит Шевченко? Просто игроки Нигерии скоростные и при контратаке б...

Блохину поступило предложение возглавить европейский клуб 13:02 — Леха Аксютенко Прям какого-то провала в сборной у Блохина не было. Да действительно ТОП соперников сборная при н...

Игорь БЕЛАНОВ: «Непонятно, почему возник конфликт в Динамо» 12:59 — Кум Кума З звильниними полоненими моряками 12:58 — Кум Кума Де новина шо тренерський штаб з гравцями зустрились з Динамо Київ

Лионель МЕССИ: «Приму приглашение Роналду на обед» 12:53 — sokolyk Тут некоторые давно уже сидят за столом и ждут. А их оказывается не пригласили...

ФОТО. Свитолина в честь дня рождения показала себя в детстве 12:52 — Elis З днем народження, Елінко!! Ти наша гордість, ми пишаємось мати таку співвітчизницю! Щасти тобі в...