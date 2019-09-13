Чжэнчжоу. Свитолина уступила Младенович в своем втором матче дня

В пятницу Элина Свитолина провела поединок 1/4 финала на хардовом турнире в китайском Чжэнчжоу.

Соперницей украинской теннисистки была Кристина Младенович, которая добыла победу в трех сетах - 6:4, 4:6, 6:3.

Отметим, что сегодня Элина проводила уже свой второй матч за день, так как вчера поединок с Юлией Путинцевой из-за дождя перенесли на пятницу.

Между двумя матчами прошло всего 5 часов, и украинка ожидаемо устала.

1/4 финала



Элина Свитолина (Украина) - Кристина Младенович (Франция) - 4:6, 6:4, 3:6