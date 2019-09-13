Чжэнчжоу. Свитолина уступила Младенович в своем втором матче дня

В пятницу Элина Свитолина провела поединок 1/4 финала на хардовом турнире в китайском Чжэнчжоу.
Соперницей украинской теннисистки была Кристина Младенович, которая добыла победу в трех сетах - 6:4, 4:6, 6:3.
Отметим, что сегодня Элина проводила уже свой второй матч за день, так как вчера поединок с Юлией Путинцевой из-за дождя перенесли на пятницу.
Между двумя матчами прошло всего 5 часов, и украинка ожидаемо устала.
1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) - Кристина Младенович (Франция) - 4:6, 6:4, 3:6
Источник — Sport.ua
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Тогда зачем она выходила играть? Чтобы все восхищались "силой характера и физическими возможностями"? Не глупо ли? Парень её наверное поумнее будет( это когда он снялся в аналогичной ситуации)
Надіюсь все-таки, що сьогоднішні виснажливі матчі не поглиблять травму коліна, а від втоми є час відпочити.
Здоров'я нашій першій ракетці. За 10 днів треба встигнути відновитися.
Здоров'я нашій першій ракетці. За 10 днів треба встигнути відновитися.
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