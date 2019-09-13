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Чжэнчжоу. Свитолина уступила Младенович в своем втором матче дня

Тяжелый день для украинской теннисистки

  • 13.09.2019 20:05
  • 4841 просмотр
  • 19 комментариев
Чжэнчжоу. Свитолина уступила Младенович в своем втором матче дня
© wtatennis.com

В пятницу Элина Свитолина провела поединок 1/4 финала на хардовом турнире в китайском Чжэнчжоу.

Соперницей украинской теннисистки была Кристина Младенович, которая добыла победу в трех сетах - 6:4, 4:6, 6:3.

Отметим, что сегодня Элина проводила уже свой второй матч за день, так как вчера поединок с Юлией Путинцевой из-за дождя перенесли на пятницу.

Между двумя матчами прошло всего 5 часов, и украинка ожидаемо устала.

1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) - Кристина Младенович (Франция) - 4:6, 6:4, 3:6

 

 

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    sergienko_v.i
    online
      sergienko_v.i, 13.09.2019 21:06
    0
    Vladdal, 13.09.2019 20:54
    Ты с какой пещеры вылез?
    Ты меня попутал со своими соседями. Я в квартире живу
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 13.09.2019 21:05
    0
    Та щож таке, варто було на годину відійти)
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 13.09.2019 20:54
    +1
    sergienko_v.i, 13.09.2019 20:25
    Понимаю,что время на восстановление было мало, но Младенович проигрывает всем кому не лень. Не надоело ли ей постоянно влетать непонятно кому? Ведь по сути в этом году у Свитолиной было два успешных выступления-на БШ( и то в Лондоне повезло с сеткой), а в остальных турнирах вылеты на ранних стадиях
    Ты с какой пещеры вылез?
    Ссылка
    sergienko_v.i
    online
      sergienko_v.i, 13.09.2019 20:53
    -1
    Ekvato, 13.09.2019 20:30
    Півфінал Дубаї і Індіан-Уелсу Ви вже забули? Чи це теж ранні стадії?
    Полуфиналы? Вы серьезно???
    Ссылка
    Michael Savchyn
    Michael Savchyn, 13.09.2019 20:52
    0
    треба було зніматися з цього матчу, пам'ятаючи про тисячники Уханя і Шанхая, а не цього 470-очкового турніру
    Ссылка
    sergienko_v.i
    online
      sergienko_v.i, 13.09.2019 20:52
    -2
    Ekvato, 13.09.2019 20:32
    Провальним був грунтовиц етап сезону, але там була травма в активній фазі
    Ок. Травмы.
    Тогда зачем она выходила играть? Чтобы все восхищались "силой характера и физическими возможностями"? Не глупо ли? Парень её наверное поумнее будет( это когда он снялся в аналогичной ситуации)
    Ссылка
    chupackabra86
      chupackabra86, 13.09.2019 20:49
    -1
    Всім, хто пише, що Еліні варто було знятися хочу сказати, що якби Еліна перемогла, то в чемпіонській гонці обігнала б і Бенчіч і Бертенс, що б дало перевагу при вильоті на однаковій стадії в Ухані і Пекіні. Адже пригадайте US Open, де Еліна дійшла, до півфіналу, але прямі конкурентки дійшли теж далеко. Тому рахую, що ризикнути було варто.
    Надіюсь все-таки, що сьогоднішні виснажливі матчі не поглиблять травму коліна, а від втоми є час відпочити.
    Ссылка
    Ekvato
      Ekvato, 13.09.2019 20:32
    +2
    sergienko_v.i, 13.09.2019 20:25
    Понимаю,что время на восстановление было мало, но Младенович проигрывает всем кому не лень. Не надоело ли ей постоянно влетать непонятно кому? Ведь по сути в этом году у Свитолиной было два успешных выступления-на БШ( и то в Лондоне повезло с сеткой), а в остальных турнирах вылеты на ранних стадиях
    Провальним був грунтовиц етап сезону, але там була травма в активній фазі
    Ссылка
    Manticora
    online
    Manticora, 13.09.2019 20:32
    -3
    После 1,2 финала , Шиколадный ее очень жалел наверно что сил не осталось)
    Ссылка
    Ekvato
      Ekvato, 13.09.2019 20:30
    +2
    sergienko_v.i, 13.09.2019 20:25
    Понимаю,что время на восстановление было мало, но Младенович проигрывает всем кому не лень. Не надоело ли ей постоянно влетать непонятно кому? Ведь по сути в этом году у Свитолиной было два успешных выступления-на БШ( и то в Лондоне повезло с сеткой), а в остальных турнирах вылеты на ранних стадиях
    Півфінал Дубаї і Індіан-Уелсу Ви вже забули? Чи це теж ранні стадії?
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 13.09.2019 20:26
    +3
    не нам судити, але думаю цілком логічно було б після перемогу над путьою зніматися. Так себе і загнати можна, а по переду два доленосних турніра, до яких необхідно підійти в оптимальних кондиціях і без травм
    Ссылка
    sergienko_v.i
    online
      sergienko_v.i, 13.09.2019 20:25
    -6
    Понимаю,что время на восстановление было мало, но Младенович проигрывает всем кому не лень. Не надоело ли ей постоянно влетать непонятно кому? Ведь по сути в этом году у Свитолиной было два успешных выступления-на БШ( и то в Лондоне повезло с сеткой), а в остальных турнирах вылеты на ранних стадиях
    Ссылка
    Ekvato
      Ekvato, 13.09.2019 20:16
    +16
    Є речі важливіші за Чженчжоу. Це-шолом. А для шолома треба здоров'я, яке ще важливіше за шолом. Хейтери можуть розійтися хоть на 200 коментів, але Еля-молодець, і не знаю, чи треба було аж настільки викладатися
    Ссылка
    Юрий Пономаренко
    online
      Юрий Пономаренко, 13.09.2019 20:13
    +17
    Еліна! Ти, Боєць! цілеспрямований та знаючий свою справу! Дякую за емоції! а що робити далі...Ти знаєшь!!!
    Ссылка
    Lazio
    Lazio, 13.09.2019 20:11
    +17
    Я казав що не соромно буде за поразку.. А тут вийшло, що поразка рівнозначна перемозі.. Реально не чекав від Елі такого протистояння.. Протистояння характеру і фізичним можливостям організму.. Я тебе обожнюю Еля!!!
    Ссылка
    Lazio
    Lazio, 13.09.2019 20:09
    +3
    Напевне ти попіз@уєш в бан, дядя
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 13.09.2019 20:09
    +11
    Gansh1983, 13.09.2019 20:07
    Ну такую сраку нажрала, как тут играть. Толтуха
    Спочатку подивись на себе виродку
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 13.09.2019 20:08
    +22
    Еліна - видатний боєць, але чи не занадто глибоко вона сьогодні занурилася у резерви власного організму? Спарка Ухань-Пекін буде значно важливішою за Чженчжоу, а коліно знову турбує, та й на фоні загальної втоми як би щось не вилізло.
    Здоров'я нашій першій ракетці. За 10 днів треба встигнути відновитися.
    Ссылка
    Gansh1983
    online
      Gansh1983, 13.09.2019 20:07
    -28
    Комментарий свернут. Показать
    Ну такую сраку нажрала, как тут играть. Толтуха
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 13.09.2019 20:08
    +22
    Еліна - видатний боєць, але чи не занадто глибоко вона сьогодні занурилася у резерви власного організму? Спарка Ухань-Пекін буде значно важливішою за Чженчжоу, а коліно знову турбує, та й на фоні загальної втоми як би щось не вилізло.
    Здоров'я нашій першій ракетці. За 10 днів треба встигнути відновитися.
    Ссылка
    Юрий Пономаренко
    online
      Юрий Пономаренко, 13.09.2019 20:13
    +17
    Еліна! Ти, Боєць! цілеспрямований та знаючий свою справу! Дякую за емоції! а що робити далі...Ти знаєшь!!!
    Ссылка
    Lazio
    Lazio, 13.09.2019 20:11
    +17
    Я казав що не соромно буде за поразку.. А тут вийшло, що поразка рівнозначна перемозі.. Реально не чекав від Елі такого протистояння.. Протистояння характеру і фізичним можливостям організму.. Я тебе обожнюю Еля!!!
    Ссылка
    Ekvato
      Ekvato, 13.09.2019 20:16
    +16
    Є речі важливіші за Чженчжоу. Це-шолом. А для шолома треба здоров'я, яке ще важливіше за шолом. Хейтери можуть розійтися хоть на 200 коментів, але Еля-молодець, і не знаю, чи треба було аж настільки викладатися
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 13.09.2019 20:09
    +11
    Gansh1983, 13.09.2019 20:07
    Ну такую сраку нажрала, как тут играть. Толтуха
    Спочатку подивись на себе виродку
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 13.09.2019 20:26
    +3
    не нам судити, але думаю цілком логічно було б після перемогу над путьою зніматися. Так себе і загнати можна, а по переду два доленосних турніра, до яких необхідно підійти в оптимальних кондиціях і без травм
    Ссылка
    Lazio
    Lazio, 13.09.2019 20:09
    +3
    Напевне ти попіз@уєш в бан, дядя
    Ссылка
    Ekvato
      Ekvato, 13.09.2019 20:32
    +2
    sergienko_v.i, 13.09.2019 20:25
    Понимаю,что время на восстановление было мало, но Младенович проигрывает всем кому не лень. Не надоело ли ей постоянно влетать непонятно кому? Ведь по сути в этом году у Свитолиной было два успешных выступления-на БШ( и то в Лондоне повезло с сеткой), а в остальных турнирах вылеты на ранних стадиях
    Провальним був грунтовиц етап сезону, але там була травма в активній фазі
    Ссылка
    Ekvato
      Ekvato, 13.09.2019 20:30
    +2
    sergienko_v.i, 13.09.2019 20:25
    Понимаю,что время на восстановление было мало, но Младенович проигрывает всем кому не лень. Не надоело ли ей постоянно влетать непонятно кому? Ведь по сути в этом году у Свитолиной было два успешных выступления-на БШ( и то в Лондоне повезло с сеткой), а в остальных турнирах вылеты на ранних стадиях
    Півфінал Дубаї і Індіан-Уелсу Ви вже забули? Чи це теж ранні стадії?
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 13.09.2019 20:54
    +1
    sergienko_v.i, 13.09.2019 20:25
    Понимаю,что время на восстановление было мало, но Младенович проигрывает всем кому не лень. Не надоело ли ей постоянно влетать непонятно кому? Ведь по сути в этом году у Свитолиной было два успешных выступления-на БШ( и то в Лондоне повезло с сеткой), а в остальных турнирах вылеты на ранних стадиях
    Ты с какой пещеры вылез?
    Ссылка
    sergienko_v.i
    online
      sergienko_v.i, 13.09.2019 21:06
    0
    Vladdal, 13.09.2019 20:54
    Ты с какой пещеры вылез?
    Ты меня попутал со своими соседями. Я в квартире живу
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 13.09.2019 21:05
    0
    Та щож таке, варто було на годину відійти)
    Ссылка
    Michael Savchyn
    Michael Savchyn, 13.09.2019 20:52
    0
    треба було зніматися з цього матчу, пам'ятаючи про тисячники Уханя і Шанхая, а не цього 470-очкового турніру
    Ссылка
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