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Чжэнчжоу. Свитолина стартовала с тяжелой победы над Путинцевой

Украинская теннисистка вышла в четвертьфинал

  • 13.09.2019 12:27
  • 4844 просмотра
  • 11 комментариев
Чжэнчжоу. Свитолина стартовала с тяжелой победы над Путинцевой
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

На турнире WTA в Чжэнчжоу Элина Свитолина стартовала поединком 1/8 финала против Юлии Путинцевой.

Судьба поединка решалась на тай-брейке третьего сета. На нем Свитолина уступала со счетом 1:5, однако сумела совершить камбэк и одержать победу. Матч продолжался 2 часа и 35 минут.

1/8 финала

Элина Свитолина (Украина, 2) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 3:6, 6:1, 7:6 (5)

Статистика матча:

Следующей соперницей Свитолиной будет французская теннисистка Кристина Младенович, матч с которой пройдет сегодня.

Напомним, вчера Свитолина отпраздновала свой 25-й день рождения.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    vitaha33
    online
      vitaha33, 13.09.2019 12:57
    +2
    Як добре що я побачив кінцевий результат, а не перебіг матчу, ато б сильно плювався
    Ссылка
    Denmark1107
      Denmark1107, 13.09.2019 12:44
    -1
    Прізвище, на жаль, у казашки дуже дратівливе🤔🤔🤔🤔
    А так, - хороша тенісистка.
    Ссылка
    Provodauskas
      Provodauskas, 13.09.2019 12:41
    +1
    А что стало причиной негодования Путинцевой на тайбрейке? Мне вот показалось, что она попала в корт, но судья дал очко Элине. Или там мяч дважды успел коснуться на половине корта казахстанской спортсменки?
    Ссылка
    Serg_V
      Serg_V, 13.09.2019 12:40
    +3
    Уже сегодня следующая игра! Ого!
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 13.09.2019 12:39
    +2
    Мабуть, вчора снукер дивилася. О'Салліван теж мав 1:5 проти Вілсона (до 6 перемог). Після чого Ронні взявся за розум і виграв п'ять фреймів поспіль. А ще є версія, що дівчата разом справляли день народження Еліни, тільки Юлька встала із-за стола раніше, тому гра й вийшла для Еліни такою важкою.
    Ссылка
    SKIF1927
      SKIF1927, 13.09.2019 12:39
    -2
    trasher87 trasher87, 13.09.2019 12:33
    Элина с победой. Иногда мне кажется что она похожа чем то с Динамо Киев))))
    Це всiм так здаеться )
    Ссылка
    SKIF1927
      SKIF1927, 13.09.2019 12:39
    +5
    МОлодець, з характером, справжня Украiнка ! А херняки з кацами вже балалайкi рвали вiд радостi, що програе.
    Ссылка
    Andrew Schebet
    Andrew Schebet, 13.09.2019 12:38
    -2
    Валидолина...
    Ссылка
    russol30
      russol30, 13.09.2019 12:35
    +6
    Дивився до кінця, і вірив що витягне, умнічка)
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 13.09.2019 12:33
    +1
    Элина с победой. Иногда мне кажется что она похожа чем то с Динамо Киев))))
    Ссылка
    Barsa2019
    Barsa2019, 13.09.2019 12:32
    -7
    Посчастливилось присоединиться к трансляции на тайбрейке при счёте 1-5....Дальше было что-то невероятное...Ото вже курка
    Ссылка
    russol30
      russol30, 13.09.2019 12:35
    +6
    Дивився до кінця, і вірив що витягне, умнічка)
    Ссылка
    SKIF1927
      SKIF1927, 13.09.2019 12:39
    +5
    МОлодець, з характером, справжня Украiнка ! А херняки з кацами вже балалайкi рвали вiд радостi, що програе.
    Ссылка
    Serg_V
      Serg_V, 13.09.2019 12:40
    +3
    Уже сегодня следующая игра! Ого!
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 13.09.2019 12:57
    +2
    Як добре що я побачив кінцевий результат, а не перебіг матчу, ато б сильно плювався
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 13.09.2019 12:39
    +2
    Мабуть, вчора снукер дивилася. О'Салліван теж мав 1:5 проти Вілсона (до 6 перемог). Після чого Ронні взявся за розум і виграв п'ять фреймів поспіль. А ще є версія, що дівчата разом справляли день народження Еліни, тільки Юлька встала із-за стола раніше, тому гра й вийшла для Еліни такою важкою.
    Ссылка
    Provodauskas
      Provodauskas, 13.09.2019 12:41
    +1
    А что стало причиной негодования Путинцевой на тайбрейке? Мне вот показалось, что она попала в корт, но судья дал очко Элине. Или там мяч дважды успел коснуться на половине корта казахстанской спортсменки?
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 13.09.2019 12:33
    +1
    Элина с победой. Иногда мне кажется что она похожа чем то с Динамо Киев))))
    Ссылка
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