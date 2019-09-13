Чжэнчжоу. Свитолина стартовала с тяжелой победы над Путинцевой

На турнире WTA в Чжэнчжоу Элина Свитолина стартовала поединком 1/8 финала против Юлии Путинцевой.
Судьба поединка решалась на тай-брейке третьего сета. На нем Свитолина уступала со счетом 1:5, однако сумела совершить камбэк и одержать победу. Матч продолжался 2 часа и 35 минут.
1/8 финала
Элина Свитолина (Украина, 2) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 3:6, 6:1, 7:6 (5)
Статистика матча:
Следующей соперницей Свитолиной будет французская теннисистка Кристина Младенович, матч с которой пройдет сегодня.
Напомним, вчера Свитолина отпраздновала свой 25-й день рождения.
Источник — Sport.ua
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