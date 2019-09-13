Чжэнчжоу. Свитолина стартовала с тяжелой победы над Путинцевой

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Элина Свитолина – Кристина Младенович. Смотреть онлайн. LIVE 13:28 — vitaha33 Ну не знаю, 1.4 коеф на Еліну це десь 2.7 на Младеновіч, якби був нейтральним, точно поставив би ... 13:25 — Sashamar Так воно й є. Час початку наступної, а слідом і нашої гри посунули на півгодини. Тепер орієнтовно... 13:24 — Sviatoslav Kudelych Думаю, Еліна сподіватиметься на виграш першого сету. В іншому випадку це буде ризиковано викладат... 13:18 — футфан До речі перемога над Младенович виведе Еліну на восьме місце у гонці за підсумковий. Тож тримаємо... 13:15 — футфан Ну коефіцієнт на Еліну вже просів до 1.4 а спочатку був 1.6 здається все ж таки народ більше віри... 13:09 — Sashamar Залишається молитися, щоб Чен витягла сет проти Томлянович хоча б на тайбрейку. І щоб Мартіч з Со... 13:06 — Sauron Главное без травм обойтись

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