ФОТО. Свитолина в честь дня рождения показала себя в детстве

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина, которой 12-го сентября исполняется 25 лет, поделилась своей детской фотографией, где она садится на поперечный шпагат.

«Последний раз, когда я была гибкой. 25», — шутливо написала Свитолина в Instagram.

В четверг, 12-го сентября, Свитолина (№3 WTA) во втором круге турнира в китайском Чжэнчжоу сыграет с 24-летней представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.