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ФОТО. Свитолина в честь дня рождения показала себя в детстве

Именинница пошутила над своей детской фотографией

  • 12.09.2019 09:50
  • 562 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Свитолина в честь дня рождения показала себя в детстве
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина, которой 12-го сентября исполняется 25 лет, поделилась своей детской фотографией, где она садится на поперечный шпагат.

«Последний раз, когда я была гибкой. 25», — шутливо написала Свитолина в Instagram.

В четверг, 12-го сентября, Свитолина (№3 WTA) во втором круге турнира в китайском Чжэнчжоу сыграет с 24-летней представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 12.09.2019 10:09
    0
    Самое главное здоровья Элиночке!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 12.09.2019 10:09
    0
    Самое главное здоровья Элиночке!!!
    Ссылка
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