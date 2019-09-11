Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Элина Свитолина – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Чжэнчжоу

  • 11.09.2019 16:34
  • 2047 просмотров
  • 1 комментарий
Элина Свитолина – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© US Open. Элина Свитолина
В четверг, 12 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№3 WTA) проведет стартовый поединок на хардовом Премьере в китайском Чжэнчжоу.
 
В матче второго круга украинка сразится против Юлии Путинцевой из Казахстана (№36 WTA), которая ранее одолела Тамару Зиданшек (№67 WTA). Встреча состоится вторым запуском на центральном корте после матча Остапенко - Соболенко. Ориентировочное время начала поединка – 10:30 по Киеву.
 

Ранее девушки встречались 6 раз, Элина выиграла 4 последних очных поединка.
 
В четвертьфинале победительница матча сразится против Кристины Младенович из Франции (№49 WTA).
 
 
 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 11.09.2019 17:06
    0
    Лише перемога. Бо Еліна нам потрібна на Підсумковому
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 11.09.2019 17:06
    0
    Лише перемога. Бо Еліна нам потрібна на Підсумковому
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности