Элина Свитолина – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 12 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№3 WTA) проведет стартовый поединок на хардовом Премьере в китайском Чжэнчжоу.
В матче второго круга украинка сразится против Юлии Путинцевой из Казахстана (№36 WTA), которая ранее одолела Тамару Зиданшек (№67 WTA). Встреча состоится вторым запуском на центральном корте после матча Остапенко - Соболенко. Ориентировочное время начала поединка – 10:30 по Киеву.
Ранее девушки встречались 6 раз, Элина выиграла 4 последних очных поединка.
В четвертьфинале победительница матча сразится против Кристины Младенович из Франции (№49 WTA).
Источник — Sport.ua
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