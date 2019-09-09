Чжэнчжоу. Определилась соперница Свитолиной по второму кругу

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№3 WTA) узнала соперницу по второму кругу хардового Премьера в китайском Чжэнчжоу.
В первом для себя матче на турнире 24-летняя украинка сыграет против Юлии Путинцевой (№36 WTA), которая одолела Тамару Зиданшек (№67 WTA).
Чжэнчжоу. Первый круг
Тамара Зиданшек (Словения) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 1:6, 7:5, 1:6
Напомним, Свитолина ранее дошла до полуфинала Открытого чемпионата США.
Источник — Sport.ua
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