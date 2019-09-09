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Чжэнчжоу. Определилась соперница Свитолиной по второму кругу

В дебютном матче первая ракетка Украины сразится против Юлии Путинцевой

  • 09.09.2019 13:08
  • 1108 просмотров
  • 1 комментарий
Чжэнчжоу. Определилась соперница Свитолиной по второму кругу
© WTA. Юлия Путинцева
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№3 WTA) узнала соперницу по второму кругу хардового Премьера в китайском Чжэнчжоу.
 
В первом для себя матче на турнире 24-летняя украинка сыграет против Юлии Путинцевой (№36 WTA), которая одолела Тамару Зиданшек (№67 WTA).
 
Чжэнчжоу. Первый круг
Тамара Зиданшек (Словения) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 1:6, 7:5, 1:6
 
 
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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 09.09.2019 13:24
    0
    Дуже неприємна і як суперник і як людина. Все залежить від славетного Еліного коліна, чи не турбує воно її
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 09.09.2019 13:24
    0
    Дуже неприємна і як суперник і як людина. Все залежить від славетного Еліного коліна, чи не турбує воно її
    Ссылка
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