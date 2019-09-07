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Чжэнчжоу. Свитолина узнала потенциальных соперниц

Украинка выступит на хардовом Премьере в Китае

  • 07.09.2019 18:30
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Чжэнчжоу. Свитолина узнала потенциальных соперниц
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Состоялась жеребьевка основной сетки турнира категории Premier в китайском Чжэнчжоу.
 
На турнире выступит первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая ранее дошла до полуфинала US Open. Украинка, благодаря высокому номеру посева (2), стартует сразу со второго круга, где ее соперницей станет победительница матча Тамара Зиданшек (Словения) – Юлия Путинцева (Казахстан).
 
Отметим, что Свитолина попала в нижнюю часть сетки, где из сеяных на пути в финал ей могут встретиться Арина Соболенко (Беларусь), Петра Мартич (Хорватия) и Каролин Гарсия (Франция).
 
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Источник — WTA Insider

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