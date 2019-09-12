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Матч Свитолиной с Путинцевой перенесен на пятницу

Дождевая погода не позволила теннисисткам выйти на корты в четверг

  • 12.09.2019 15:59
  • 219 просмотров
  • 1 комментарий
Матч Свитолиной с Путинцевой перенесен на пятницу
© Twitter. Элина Свитолина
В четверг, 12 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина в своем стартовом поединке на хардовом турнире серии WTA Premier в китайском Чжэнчжоу должна была сразиться против Юлии Путинцевой из Казахстана.
 
Но плохая погода не позволила теннисисткам выйти на корты. Игра Свитолиной и Путинцевой перенесена на пятницу, 13 сентября. Парные матчи, по решению организаторов, пройдут в зале.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 12.09.2019 16:08
    0
    по ходу турнір взагалі може не закнічитись в неділю)))
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 12.09.2019 16:08
    0
    по ходу турнір взагалі може не закнічитись в неділю)))
    Ссылка
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