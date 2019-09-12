Матч Свитолиной с Путинцевой перенесен на пятницу

В четверг, 12 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина в своем стартовом поединке на хардовом турнире серии WTA Premier в китайском Чжэнчжоу должна была сразиться против Юлии Путинцевой из Казахстана.
Но плохая погода не позволила теннисисткам выйти на корты. Игра Свитолиной и Путинцевой перенесена на пятницу, 13 сентября. Парные матчи, по решению организаторов, пройдут в зале.
Источник — Sport.ua
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