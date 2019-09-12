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Бывшия первая ракетка мира Ким Клийстерс возобновляет карьеру 16:13 — Bogdan Skaskiv от ще би Жюстін з Мартіною повернулись. Ехх 15:41 — vizuals Хіба сам факт повернення - не фурор?

ЦЫГАНЫК: «Требования Михайличенко похожи на требования Лобановского» 16:10 — Andy Chak тільки Лобан йшов в ногу з часом, а Міха на застарілих конспектах завис і розвиватись не може або... 15:52 — Kevko Эй, друзья, я - Цыганык! Помните еще обо мне? Смотрите, не забывайте! (Это истинное предназначени... 15:50 — avtv5555 Кто бы в этом сомневался, только копия всегда хуже оригинала.

Матч Свитолиной с Путинцевой перенесен на пятницу 16:08 — Andy Chak по ходу турнір взагалі може не закнічитись в неділю)))