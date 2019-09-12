Наньчан. Определилась соперница Козловой по четвертьфиналу

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№74 WTA) узнала соперницу по четвертьфиналу на турнире WTA International в китайском Наньчане.
В матче за выход в полуфинал украинка сразится против Нины Стоянович из Сербии (№134 WTA), которая во втором круге одолела австралийку Саманту Стосур (№139 WTA).
Наньчан. Второй круг
Нина Стоянович (Сербия) – Саманта Стосур – 6:4, 6:3
Матч Козлова – Стоянович состоится в пятницу, 13 сентября.
Ранее Козлова переиграла Далилу Якупович из Словении.
Источник — Sport.ua
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