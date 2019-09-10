Мейтар. Киченок и Страхова проиграли в первом раунде

а чего так рано? могли бы и в одиннадцать начать

18:41 — keegan

А Вакула что не заслуживает вызова в сборную,он явно лучше многих и имеет постоянную практику в л...

18:32 — Ruud

та выиграют, не может быть

18:20 — Андрей Овчаренко

За падением следует взлет (с) кто-то из великих