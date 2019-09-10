Мейтар. Киченок и Страхова проиграли в первом раунде

Украинские теннисистки Надежда Киченок и Валерия Страхова завершили борьбу в одиночной сетке хардового турнира ITF с призовым фондом $60,000 в Мейтаре (Израиль).
Обе украинки проиграли в первом раунде основной сетки.
Мейтар. Первый круг
Надежда Киченок (Украина) – Катарина Хобгарски (Германия) – 5:7, 3:6
Валерия Страхова (Украина) – Кирин Лемуан (Нидерланды) – 6:3, 4:6, 3:6
Напомним, Надя стартовала в квалификации, где выиграла два поединка.
Источник — Sport.ua
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