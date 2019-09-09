Мейтар. Надежда Киченок вышла в основную сетку

Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла в основную сетку хардового турнира ITF с призовым фондом $60,000 в Мейтаре (Израиль).
В финале отборочного турнира украинка, посеянная под 9 номером, на супертайбрейке обыграла третью сеяную Сару-Ребекку Секулик из Германии.
Мейтар. Финал квалификации
Надежда Киченок (Украина) – Сара-Ребекка Секулик (Германия) – 4:6, 6:2, 10:7
Напомним, в этом сезоне Надежда Киченок дважды набирала очки на турнирах WTA, играя в квалификации. В Чарльстоне она прошла отборочный турнир и проиграла в первом круге основы, а в Бронксе – остановилась в финале квалификации. Эти победы принесли украинке 40 очков в рейтинг WTA, где она занимает 640-ю позицию.
Источник — Sport.ua
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