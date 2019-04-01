Чарльстон. Надежда Киченок проиграла первый матч основной сетки

23:35 — Костя Волков

элис найди себе такого как монфис и радуйся жизни як що в тебе голова курки в мене питань немае а...

23:33 — Костя Волков

можешь минусовать если ты дурачок и ты теперь не грифон ти пивень ахааааа придурок я ее матчи с...