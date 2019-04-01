Чарльстон. Надежда Киченок проиграла первый матч основной сетки

Украинская теннисистка Надежда Киченок проиграла поединок первого круга одиночного разряда на турнире серии Премьер в американском Чарльстоне.
В своем третьем поединке на турнире Надя в двух сетах уступила итальянке Мартине Тревизан (№159 WTA).
Чарльстон. Первый круг
Надежда Киченок (Украина) – Мартина Тревизан (Италия) – 2:6, 1:6
Ранее Надежда Киченок довольно неожиданно преодолела квалификацию на турнире и заработала 25 очков в одиночный рейтинг. Также Надя выступит вместе с сестрой Людой в парном разряде.
Отметим, что Надежда Киченок вышла в основную сетку одиночного разряда на турнире WTA впервые с августа 2016 года. Тогда она в финале квалификации Флорианополиса обыграла свою сестру Люду, а в первом круге основы уступила Елене Остапенко из Латвии.
Источник — Sport.ua
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