Мейтар. Надежда Киченок вышла в финал квалификации

Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла в финал квалификации хардового турнира ITF с призовым фондом $60,000 в Мейтаре (Израиль).
В полуфинале отборочного турнира украинка, посеянная под 9 номером, в двух сетах обыграла обладательницу вайлд кард Кристин Юнес.
Мейтар. Полуфинал квалификации
Надежда Киченок (Украина) – Кристин Юнес (Израиль) – 6:0, 6:2
За выход в основную сетку Надя сразится против третьей сеяной Сары-Ребекки Секулик из Германии.
Напомним, в этом сезоне Надежда Киченок дважды набирала очки на турнирах WTA, играя в квалификации. В Чарльстоне она прошла отборочный турнир и проиграла в первом круге основы, а в Бронксе – остановилась в финале квалификации. Эти победы принесли украинке 40 очков в рейтинг WTA, где она занимает 640-ю позицию.
Источник — Sport.ua
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