Катерина Козлова – Грета Арн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№74 WTA) стартует на турнире WTA International в китайском Наньчане.
В матче первого круга украинка сыграет против 40-летней Греты Арн из Венгрии (№369 WTA). Матч состоится вторым запуском на корте №2 после матче Далила Якупович (Словения) – Сара Эррани (Италия). Ориентировочное время начала – 11:30 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
Во втором круге победительница матча сыграет с Якупович (№154 WTA) или Эррани (№245 WTA).
Источник — Sport.ua
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