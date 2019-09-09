Катерина Козлова – Грета Арн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Нужен яркий сезон, тогда никуда не денутся - продадут

Качество конечно пострадает, все-таки, наигранные связки нужны, а то, например, Болбат с Ярмоленк...

10:28 — marko2020

Ты шо, какое играть - у Женечки прическа может испортиться, если нужно бегать и это ж вспотеть мо...

10:07 — DKTheBest2

А где у Жени были проблемы? Зарплату платили? Платили! А играть, та то таке.