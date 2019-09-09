Надежда Киченок сыграет в квалификации 60-тысячника ITF в Израиле

Украинская теннисистка Надежда Киченок заявилась на хардовый турнир ITF с призовым фондом $60,000 в Мейтаре (Израиль).
В первом раунде отборочного турнира Надя сразится против местной обладательницы вайлд кард Кристин Юнес.
Напомним, в этом сезоне Надежда Киченок дважды набирала очки на турнирах WTA, играя в квалификации. В Чарльстоне она прошла отборочный турнир и проиграла в первом круге основы, а в Бронксе – остановилась в финале квалификации. Эти победы принесли украинке 40 очков в рейтинг WTA, где она занимает 640-ю позицию.
Турнир в Мейтаре пройдет с 9 по 15 сентября.
Источник — ITF
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