Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Надежда Киченок сыграет в квалификации 60-тысячника ITF в Израиле

Украинка снова попробует свои силы в одиночном разряде

  • 09.09.2019 00:43
  • 159 просмотров
  • 0 комментариев
Надежда Киченок сыграет в квалификации 60-тысячника ITF в Израиле
© БТУ. Надежда Киченок
Украинская теннисистка Надежда Киченок заявилась на хардовый турнир ITF с призовым фондом $60,000 в Мейтаре (Израиль).
 
В первом раунде отборочного турнира Надя сразится против местной обладательницы вайлд кард Кристин Юнес.
 
Напомним, в этом сезоне Надежда Киченок дважды набирала очки на турнирах WTA, играя в квалификации. В Чарльстоне она прошла отборочный турнир и проиграла в первом круге основы, а в Бронксе – остановилась в финале квалификации. Эти победы принесли украинке 40 очков в рейтинг WTA, где она занимает 640-ю позицию.
 
Турнир в Мейтаре пройдет с 9 по 15 сентября.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ITF

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности