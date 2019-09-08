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Андрееску выиграла US Open в 19 лет. Как это было

Юная представительница Канады вписала свое имя в историю женского тенниса

  • 08.09.2019 13:17
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Андрееску выиграла US Open в 19 лет. Как это было
© US Open. Бьянка Андрееску

В субботу, 7 сентября, канадская теннисистка Бьянка Андрееску (№15 WTA) выиграла Открытый чемпионат США по теннису. В финале 19-летняя теннисистка обыграла легендарную американку Серену Уильямс (№8 WTA).

19-летняя канадка - первая тинейджерка за последние 13 лет, которая сумела победить на турнире Большого Шлема. Также она первая представительница Канады, которая сумела выиграть финальный матч на ТБШ. В текущем году Бьянка выиграла 31 матч на харде (лидер Тура, плюс 9 побед в квалификации), проиграв всего 4 встречи.
 
Отметим, что в 2019 году Андрееску заработала более 6 миллионов долларов.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото - US Open
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Источник — Sport.ua

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