Андрееску выиграла US Open в 19 лет. Как это было

В субботу, 7 сентября, канадская теннисистка Бьянка Андрееску (№15 WTA) выиграла Открытый чемпионат США по теннису. В финале 19-летняя теннисистка обыграла легендарную американку Серену Уильямс (№8 WTA).
19-летняя канадка - первая тинейджерка за последние 13 лет, которая сумела победить на турнире Большого Шлема. Также она первая представительница Канады, которая сумела выиграть финальный матч на ТБШ. В текущем году Бьянка выиграла 31 матч на харде (лидер Тура, плюс 9 побед в квалификации), проиграв всего 4 встречи.
Отметим, что в 2019 году Андрееску заработала более 6 миллионов долларов.
Фото - US Open
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.