Андрееску выиграла US Open в 19 лет. Как это было

13:29 — MaxUa

Ну если вы - ребенок в возрасте 5 лет - для вас, конечно, может быть неприятным открытием, что жи...

13:27 — MaxUa

Так а что вы сказать хотели? Если из вашего поста выкинуть хамство и слова взятые в кавычки, кото...