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В 2019 году Андрееску заработала более 6 миллионов долларов

До этого сезона сумма ее призовых составляла $215,888

  • 08.09.2019 09:20
  • 778 просмотров
  • 1 комментарий
В 2019 году Андрееску заработала более 6 миллионов долларов
© US Open. Бьянка Андрееску
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску (№15 WTA) выиграла Открытый чемпионат США по теннису. В финале 19-летняя теннисистка обыграла легендарную американку Серену Уильямс (№8 WTA).
 
Благодаря победе на US Open Андрееску получила $3,850,000. Отметим, что в 2019 году она выиграла еще два крупных турнира: в Индиан-Уэллсе и Торонто, сумма ее призовых до турнира в Нью-Йорке составляла $2,201,985.
 
Таким образом, Бьянка уже заработала более 6 миллионов долларов за год, хотя в начале этого сезона в графе призовых за карьеру у нее числилась сумма куда скромнее – $215,888 (в 28 раз меньше).

 

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Источник — WTA Insider

(3 голоса)

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Комментарии
    nomad
    online
      nomad, 08.09.2019 09:31
    0
    Должна отстегнуть Свитолиной, за то что та подсунула ей престарелую Сирену
    Ссылка
    nomad
    online
      nomad, 08.09.2019 09:31
    0
    Должна отстегнуть Свитолиной, за то что та подсунула ей престарелую Сирену
    Ссылка
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