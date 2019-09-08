В 2019 году Андрееску заработала более 6 миллионов долларов

Благодаря победе на US Open Андрееску получила $3,850,000. Отметим, что в 2019 году она выиграла еще два крупных турнира: в Индиан-Уэллсе и Торонто, сумма ее призовых до турнира в Нью-Йорке составляла $2,201,985.

Таким образом, Бьянка уже заработала более 6 миллионов долларов за год, хотя в начале этого сезона в графе призовых за карьеру у нее числилась сумма куда скромнее – $215,888 (в 28 раз меньше).