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Марина Чернышева – Река-Луца Яни. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала турнира W60 в Загребе

  • 08.09.2019 13:35
  • 408 просмотров
  • 1 комментарий
Марина Чернышева – Река-Луца Яни. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WSG Open. Марина Чернышева
В воскресенье, 8 сентября, украинская теннисистка Марина Чернышева (№400 WTA) сыграет финальный матч на грунтовом 60-тысячнике ITF в Хорватии.
 
Соперницей 20-летней харьковчанки по финалу станет Река-Луца Яни из Венгрии (№276 WTA).
 
Начало матча в 17:00 по Киеву.
 
Трансляция будет доступна здесь.
 
Напомним, Чернышева впервые в карьере вышла в финал столь крупного турнира ITF. В случае победы на турнире она сможет поднятся на 120 позиций в мировом рейтинге.
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    xalk
    online
      xalk, 08.09.2019 14:04
    +1
    Успіхів україночко
    Ссылка
    xalk
    online
      xalk, 08.09.2019 14:04
    +1
    Успіхів україночко
    Ссылка
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