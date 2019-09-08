Марина Чернышева – Река-Луца Яни. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 8 сентября, украинская теннисистка Марина Чернышева (№400 WTA) сыграет финальный матч на грунтовом 60-тысячнике ITF в Хорватии.
Соперницей 20-летней харьковчанки по финалу станет Река-Луца Яни из Венгрии (№276 WTA).
Начало матча в 17:00 по Киеву.
Трансляция будет доступна здесь.
Напомним, Чернышева впервые в карьере вышла в финал столь крупного турнира ITF. В случае победы на турнире она сможет поднятся на 120 позиций в мировом рейтинге.
Источник — Sport.ua
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