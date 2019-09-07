Загреб. Чернышева впервые в карьере сыграет в финале 60-тысячника ITF

Украинская теннисистка Марина Чернышева (№400 WTA) продолжает побеждать на грунтовом 60-тысячнике ITF в Хорватии.
В субботу, 7 сентября, 20-летняя украинка провела два матча (1/4 и 1/2 ) и впервые в карьере вышла в финал столь крупного турнира ITF.
В первом матче Марина обыграла бывшую соотечественницу Валентину Ивахненко (№228 WTA), во втором – турчанку Чалу Бююкакчай (№231 WTA).
W60 Загреб
Четвертьфинал
Марина Чернышева (Украина) – Валентина Ивахненко (Россия) – 6:4, 6:3
Полуфинал
Марина Чернышева (Украина) – Чала Бююкакчай (Турция) – 6:4, 6:3
Отметим, что Чернышева стартовала с квалификации и уже выиграла в Хорватии шесть матчей подряд, все – в двух сетах.
Соперницей Марины по финалу станет Река-Луца Яни из Венгрии (№276 WTA).
Благодаря выходу в финал украинка поднимется на 91-у позицию в мировом рейтинге, победа может поднять ее еще на 30 мест.
Источник — Sport.ua
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