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Загреб. Чернышева впервые в карьере сыграет в финале 60-тысячника ITF

Украинская теннисистка в субботу выиграла два матча

  • 07.09.2019 19:05
  • 609 просмотров
  • 2 комментария
Загреб. Чернышева впервые в карьере сыграет в финале 60-тысячника ITF
© ITF. Марина Чернышева
Украинская теннисистка Марина Чернышева (№400 WTA) продолжает побеждать на грунтовом 60-тысячнике ITF в Хорватии.
 
В субботу, 7 сентября, 20-летняя украинка провела два матча (1/4 и 1/2 ) и впервые в карьере вышла в финал столь крупного турнира ITF.
 
В первом матче Марина обыграла бывшую соотечественницу Валентину Ивахненко (№228 WTA), во втором – турчанку Чалу Бююкакчай (№231 WTA).
 
W60 Загреб
 
Четвертьфинал
Марина Чернышева (Украина) – Валентина Ивахненко (Россия) – 6:4, 6:3
 
Полуфинал
Марина Чернышева (Украина) – Чала Бююкакчай (Турция) – 6:4, 6:3
 
Отметим, что Чернышева стартовала с квалификации и уже выиграла в Хорватии шесть матчей подряд, все – в двух сетах.
 
Соперницей Марины по финалу станет Река-Луца Яни из Венгрии (№276 WTA).
 
Благодаря выходу в финал украинка поднимется на 91-у позицию в мировом рейтинге, победа может поднять ее еще на 30 мест.
 
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Vladdal
    online
      Vladdal, 07.09.2019 20:09
    +1
    Внезапно... Я не следил за этим турниром, думал, что она уже во втором туре вылетела...
    Молодчинка, что ещё можно сказать.
    Ссылка
    Dizzy
    online
      Dizzy, 07.09.2019 19:17
    +2
    Это подвиг, очень неожиданно, успехов в финале
    Ссылка
    Dizzy
    online
      Dizzy, 07.09.2019 19:17
    +2
    Это подвиг, очень неожиданно, успехов в финале
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 07.09.2019 20:09
    +1
    Внезапно... Я не следил за этим турниром, думал, что она уже во втором туре вылетела...
    Молодчинка, что ещё можно сказать.
    Ссылка
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