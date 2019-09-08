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КАРИКАТУРА ДНЯ. Как Андрееску у Серены трофей отобрала

19-летняя канадка сотворила сенсацию в финале US Open

  • 08.09.2019 08:57
  • 2710 просмотров
  • 3 комментария
КАРИКАТУРА ДНЯ. Как Андрееску у Серены трофей отобрала
© US Open

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску (№15 WTA) выиграла Открытый чемпионат США по теннису. В финале 19-летняя теннисистка обыграла легендарную американку Серену Уильямс (№8 WTA).

ВИДЕО. Как Андрееску обыграла Серену в финале US Open

Отметим, что Серена выиграла свой первый титул на турнире Большого Шлема еще тогда, когда Бьянка не родилась – в сентябре 99-го года. Для Андрееску это был первый финал Большого шлема в карьере.

Смотрите, как Андрееску отобрала трофей у 37-летней американки, в карикатуре нашего художника.

sport.ua

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Alehandro
      Alehandro, 08.09.2019 10:21
    0
    ваш художник в какой класс перешел?
    Ссылка
    zr_zp
      zr_zp, 08.09.2019 09:22
    +1
    Что то у вашего ХУДОжника с тенями совсем беда.
    Ссылка
    Милчел Авек
      Милчел Авек, 08.09.2019 09:17
    +2
    Небритая Серена - это намек на мужские гормоны? )
    Ссылка
    Милчел Авек
      Милчел Авек, 08.09.2019 09:17
    +2
    Небритая Серена - это намек на мужские гормоны? )
    Ссылка
    zr_zp
    online
      zr_zp, 08.09.2019 09:22
    +1
    Что то у вашего ХУДОжника с тенями совсем беда.
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 08.09.2019 10:21
    0
    ваш художник в какой класс перешел?
    Ссылка
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