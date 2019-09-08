КАРИКАТУРА ДНЯ. Как Андрееску у Серены трофей отобрала

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску (№15 WTA) выиграла Открытый чемпионат США по теннису. В финале 19-летняя теннисистка обыграла легендарную американку Серену Уильямс (№8 WTA).
ВИДЕО. Как Андрееску обыграла Серену в финале US Open
Отметим, что Серена выиграла свой первый титул на турнире Большого Шлема еще тогда, когда Бьянка не родилась – в сентябре 99-го года. Для Андрееску это был первый финал Большого шлема в карьере.
Смотрите, как Андрееску отобрала трофей у 37-летней американки, в карикатуре нашего художника.
sport.ua
Источник — Sport.ua
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