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ВИДЕО. Как Андрееску обыграла Серену в финале US Open

Впервые теннисистка из Канады выиграла турнир Grand Slam

  • 08.09.2019 08:16
  • 1043 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как Андрееску обыграла Серену в финале US Open
© US Open. Бьянка Андрееску
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску (№15 WTA) выиграла Открытый чемпионат США по теннису.
 
В финале 19-летняя теннисистка обыграла легендарную американку Серену Уильямс (№8 WTA).
 
Отметим, что это была восьмая за год победа Андрееску над теннисистками из топ-10 при нуле в графе поражений.
 
Лучшие моменты матча
 

Церемония награждения

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Источник — US Open

(1 голос)

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Комментарии
    xalk
    online
      xalk, 08.09.2019 08:39
    -2
    Крутий останній удар
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