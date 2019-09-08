ВИДЕО. Как Андрееску обыграла Серену в финале US Open

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску (№15 WTA) выиграла Открытый чемпионат США по теннису.
В финале 19-летняя теннисистка обыграла легендарную американку Серену Уильямс (№8 WTA).
Отметим, что это была восьмая за год победа Андрееску над теннисистками из топ-10 при нуле в графе поражений.
Лучшие моменты матча
Церемония награждения
Источник — US Open
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