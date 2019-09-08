ВИДЕО. Как Андрееску обыграла Серену в финале US Open

Португали перемогли і це двічі приємно - ми практично на євро, і серби на 90% в прольоті. Ніколи ...

Треба грамотно зіграти з портами, їм скоріше за все треба буде перемагати (вони захочуть бути пер...

У тебя в башке WC засрался. Победили сабонисов, ну и молодцы, я лично рад за своих украинских дру...

08:40 — Morjoviy

Не воспринимаю кавказцев как соотечественников. Когда был бой между Усиком и Гассиевым, болел за ...

08:31 — Trollface

Это не бой , скорее грязная борьба. Смотреть было не интересно.

08:24 — Tka4enko_855

Портье для ufc самое то. Хороший боец. Это половая тряпка немного не подходит под стиль. Лезит ка...