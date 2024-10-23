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  4. Дивный юмор. СМИ изобразили Ризныка под обстрелом после поражения Арсеналу
Лига наций
23 октября 2024, 17:44 |
2018
0

Дивный юмор. СМИ изобразили Ризныка под обстрелом после поражения Арсеналу

Под критику попал мексиканский телеканал TNT Sports Mexico

23 октября 2024, 17:44 |
2018
0
Дивный юмор. СМИ изобразили Ризныка под обстрелом после поражения Арсеналу
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Телеканал TNT Sports Mexico седлал неудачную карикатуру на поражение донецкого Шахтера от лондонского Арсенала в матче Лиги чемпионов.

После окончания игры в Facebook появился пост, в котором был изображен голкипер «горняков» Дмитрий Ризнык. На рисунке вратарь покидал стадион «Эмирейтс» под обстрелом пушки, символизировавшей Арсенал.

Карикатура от TNT Sports Mexico сразу попала под критику болельщиков – они отметили ее неуместность в условиях продолжающейся в Украине войны.

Шахтер проиграл Арсеналу со счетом 0:1. Автоголом во встрече отличился именно Ризнык.

ФОТО. Дивный юмор. СМИ изобразили Ризныка под обстрелом после поражения Арсеналу

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фото Дмитрий Ризнык карикатуры Шахтер Донецк Арсенал Лондон Арсенал - Шахтер Лига чемпионов
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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