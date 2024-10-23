Дивный юмор. СМИ изобразили Ризныка под обстрелом после поражения Арсеналу
Под критику попал мексиканский телеканал TNT Sports Mexico
Телеканал TNT Sports Mexico седлал неудачную карикатуру на поражение донецкого Шахтера от лондонского Арсенала в матче Лиги чемпионов.
После окончания игры в Facebook появился пост, в котором был изображен голкипер «горняков» Дмитрий Ризнык. На рисунке вратарь покидал стадион «Эмирейтс» под обстрелом пушки, символизировавшей Арсенал.
Карикатура от TNT Sports Mexico сразу попала под критику болельщиков – они отметили ее неуместность в условиях продолжающейся в Украине войны.
Шахтер проиграл Арсеналу со счетом 0:1. Автоголом во встрече отличился именно Ризнык.
ФОТО. Дивный юмор. СМИ изобразили Ризныка под обстрелом после поражения Арсеналу
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