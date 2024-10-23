Телеканал TNT Sports Mexico седлал неудачную карикатуру на поражение донецкого Шахтера от лондонского Арсенала в матче Лиги чемпионов.

После окончания игры в Facebook появился пост, в котором был изображен голкипер «горняков» Дмитрий Ризнык. На рисунке вратарь покидал стадион «Эмирейтс» под обстрелом пушки, символизировавшей Арсенал.

Карикатура от TNT Sports Mexico сразу попала под критику болельщиков – они отметили ее неуместность в условиях продолжающейся в Украине войны.

Шахтер проиграл Арсеналу со счетом 0:1. Автоголом во встрече отличился именно Ризнык.

ФОТО. Дивный юмор. СМИ изобразили Ризныка под обстрелом после поражения Арсеналу